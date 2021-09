Grande Fratello Vip: attacco in diretta della gieffina, sfogo al veleno dell’ex

Grande Fratello Vip: la concorrente di Alfonso Signorini attacca il suo ex durante la diretta. Lui replica così sui social.

Il Grande Fratello Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani e il suo esordio sembrerebbe essere stato alquanto buono, considerato che Alfonso Signorini è riuscito a battere la concorrenza. Durante il corso della diretta di ieri, però, una sua vippona, durante il corso della presentazione, si è lasciata andare a qualche frecciatina al suo ex fidanzato.

Quest’ultimo, però, non ha reagito nel migliore dei modi e sui social ha subito replicato alle accuse in diretta, che non riguardano soltanto la sua persona ma anche il suo ruolo di padre. Perché sì, come ormai noto da anni, i due hanno insieme una figlia e si sono separati proprio quando lei era incinta.

Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Raffaella Fico e Mario Balotelli, che hanno già iniziato a stuzzicarsi e punzecchiarsi a vicenda.

LEGGI ANCHE –> Coppia del Grande Fratello Vip in crisi? Il dolore di lei

Raffaella Fico stuzzica Mario Balotelli al Grande Fratello Vip: lui sbotta

Raffaella Fico, durante il corso della sua presentazione, ha parlato del suo rapporto con Mario Balotelli e di quello che quest’ultimo ha instaurato nel corso degli anni con sua figlia, Pia.

La concorrente di Alfonso Signorini ha ricordato di quanto si sia dovuta battere per far riconoscere sua figlia per poi aggiungere che oggi i rapporti sono piuttosto tranquilli e che Mario è un padre premuroso, anche se potrebbe fare di più. Molto di più, secondo il suo parere.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli lo fa in diretta: il gesto sorprende

Il calciatore, ovviamente, non ha affatto gradito la frecciata in diretta e probabilmente, dopo che i suoi fedeli sostenitori gli hanno segnalato quanto accaduto al Grande Fratello Vip, ha scelto di replicare nelle Instagram Stories, rispondendo a tono alla sua ex Raffaella Fico.

“Pure ora che sono in Turchia, lontano da tutto e tutti, dovete continuare a punzecchiare con cattiveria e bugie“ ha sbottato il calciatore sul suo profilo Instagram, come potete notare in fondo a questo articolo. “Che palle!” ha poi concluso, manifestando una certa scocciatura nell’essere tirato in ballo, ancora una volta, in un contesto televisivo che ha poco a che fare con lui.

Certo, è pur vero che un concorrente durante la sua presentazione al pubblico del piccolo schermo deve raccontare la sua storia, ed era inevitabile non menzionare il burrascoso rapporto che li ha legati, ma è anche vero che certi scivoloni si potevano evitare. Soprattutto perché c’è una bambina di mezzo.

Che quanto accaduto ieri sera sia soltanto l’inizio di quello che vedremo tra Raffaella Fico e Mario Balotelli al Grande Fratello Vip?