Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli lo fa in diretta: il gesto sorprende

Grande Fratello Vip: Sonia Bruganelli ha sorpreso gli utenti della rete. Il gesto in diretta che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Questa sera al Grande Fratello Vip abbiamo avuto modo di poter assistere ad uno dei momenti più attesi di questa sesta edizione. Edizione che, come le due precedenti, vede Alfonso Signorini indossare i panni di padrone di casa.

Durante il corso della diretta, la prima di quelle previste durante il corso di questa stagione, i nuovi vipponi hanno fatto il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia e tra questi c’era, come precedentemente annunciato, Tommaso Eletti, reduce dall’esperienza a Temptation Island dove ha creato non poche polemiche a causa delle sue frasi sessiste e la morbosa gelosia nei confronti della sua ex fidanzata Valentina Nulli.

Prima di entrare al Grande Fratello Vip, Tommaso Eletti si era sbilanciato su Sonia Bruganelli, affermando di non conoscerla affatto e lei non aveva reagito benissimo, prendendolo in giro sui social. Oggi però i due si sono incontrati ed è successo quello che il pubblico non avrebbe mai immaginato.

Sonia Bruganelli perdona Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip

Tommaso Eletti è senza dubbio il concorrente più discusso del GF Vip e tutti si aspettavano fuoco e fiamme con Sonia Bruganelli, visto lo scivolone di lui fatto poco prima dell’inizio di questa sesta edizione.

La moglie di Paolo Bonolis, contrariamente a quanto molti immaginavano, non ha avuto alcuna reazione in diretta. Confidando di esserci rimasta in un primo momento a causa dell’atteggiamento di lui, ma di aver poi realizzato, dopo una prima fase iniziale, che alla fine è perdonabile a causa della sua giovanissima età e per questo qualche scivolone gli è concesso.

La sua reazione ha stupito il pubblico del piccolo schermo, che si aspettava una reazione tutta fuoco e fiamme ma così non è stato. Alfonso Signorini ha però ribadito di non nutrire alcun pregiudizio nei confronti del suo giovane concorrente e ritiene che questa al GF Vip possa essere la giusta occasione per dimostrare a tutti i telespettatori che non è la persona che loro credono, ma Tommaso saprà cogliere quest’occasione al volo?

Sonia Bruganelli ha perdonato Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip, ma il pubblico del piccolo schermo sarà in grado di fare lo stesso?