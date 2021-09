Katia Ricciarelli ha fatto una gaffe al Grande Fratello Vip e Amedeo Goria l’ha smascherata durante il corso della diretta.

Katia Ricciarelli è finalmente tornata sul piccolo schermo degli italiani e lo ha fatto in grande stile attraverso la sua partecipazione al GF Vip. La cantante, tra le mura della casa più spiata d’Italia, ha avuto modo di poter rivedere vecchie conoscenze come Aldo Montano, con cui prese parte a La Fattoria, e Amedeo Goria.

Con quest’ultimo, l’ex moglie di Pippo Baudo ha commesso una gaffe in diretta. Una gaffe di cui Alfonso Signorini, impegnato nel condurre la puntata, non aveva badato più di tanto ma a portarla a galla ci ha pensato il giornalista ripetendola ad alta voce in modo che il pubblico da casa potesse sapere che cosa è successo mentre il padrone di casa presentava gli altri vipponi.

La gaffe di Katia Ricciarelli al GF Vip è stata smascherata così da Amedeo Goria in diretta.

GF Vip: Amedeo Goria smaschera Katia Ricciarelli in diretta

Amedeo Goria, mentre Alfonso Signorini conduceva la puntata in studio, chiacchierava con Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip della sua vita sentimentale, confidando che dopo la fine del suo matrimonio con Maria Teresa Ruta non ha mai avuto una storia seria per poi parlare anche di Francesca Cipriani, che ha avuto modo di conoscere poco prima ma che non è ancora entrata nella casa più spiata d’Italia.

Amedeo ha confidato alla cantante che Francesca è fidanzatissima, visto che parlavano delle rispettive vite sentimentali. La Ricciarelli però non sapeva chi fosse la Cipriani ed era convinta che il suo compagno di viaggio stesse parlando di sua figlia, Guenda Goria.

“Ma è tua figlia?” ha chiesto Katia. “No, parlo di Francesca. Francesca Cipriani” ha risposto lui. “Ma che ne so io” ha prontamente ribadito lei. “Stavi parlando della tua ex moglie“ ha poi concluso, riportando la stessa giustificazione ad Alfonso Signorini non appena Amedeo Goria ha spifferato tutto in diretta.

Amedeo Goria ha smascherato Katia Ricciarelli in diretta, ma quest’ultima lo ha subito rimesso in riga. Dando subito un chiaro segnale al pubblico del piccolo schermo, ma soprattutto agli altri vipponi del GF Vip: lei è agguerritissima.