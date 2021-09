La prima volta di Francesca Cipriani: svela i dettagli in diretta

Francesca Cipriani durante il suo ingresso al Grande Fratello Vip ha svelato la sua prima volta: tutti i dettagli in diretta.

Francesca Cipriani questa sera ha varcato la famosa soglia rossa del GF Vip. La bionda showgirl però durante il corso della sua presentazione ha svelato un dettaglio che in pochi ricordavano. In quanto quella di questa sera non è stata la sua prima volta, in quanto ben 15 anni prima aveva già vissuto questo momento.

L’ex opinionista di Barbara d’Urso era da tempo che non ne parlava e questa sera, durante il corso della sua presentazione, ha scelto di vuotare il sacco e di raccontare tutta la verità sui suoi esordi sul piccolo schermo degli italiani perché la pupa per eccellenza è nata proprio in questo luogo.

Francesca Cipriani ha raccontato la sua prima volta al GF Vip, una strada che si è rivelata essere tutta in salita.

Grande Fratello Vip: Francesca Cipriani racconta la sua prima volta

Francesca Cipriani ha ricordato, seppur durata quanto un gatto in tangenziale, di aver esordito proprio nella casa più spiata d’Italia. Precisamente 15 anni fa, durante il 2006.

All’epoca, la showgirl era sempre bionda e formosa, forse un po’ meno formosa visto che durante il corso di questi anni ha deciso di dare maggiore volume al suo seno, ma la sostanza è rimasta invariata.

“Io ho esordito proprio qua” ha ricordato la Cipriani, mentre sul led scorrevano le prime immagini del suo debutto sul piccolo schermo degli italiani. “Dopo quell’esperienza poi ho fatto tantissime cose“ ha ricordato, facendo riferimento alla sua esperienza a La Pupa e il Secchione, Colorado e L’Isola dei Famosi e siamo sicuri che ancora ora non deluderà le aspettative dei suoi fedeli sostenitori.

Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip è pronta a portare gioia a tutti i telespettatori, anche se il suo ingresso non avverrà come crede questa sarà ma è stato rimandato a venerdì prossimo. Alfonso Signorini ha deciso di farla penare ancora un po’.