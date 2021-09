Scopriamo insieme se sei un vero risparmiatore: oggi abbiamo deciso di svelare la classifica dei segni più parsimoniosi dell’oroscopo!

A tutti capita, prima o poi, di iniziare a preoccuparsi del proprio gruzzoletto in banca.

(E a chi non capita chiediamo gentilmente di farci un fischio: noi siamo sempre pronti a ricevere da chi ha troppo!).

Ci sono persone che adottano modi di vedere il futuro (e le proprie finanze) decisamente differenti.

C’è, infatti, chi decide di vivere alla giornata, preoccupandosi giorno per giorno di che cosa possa servire e chi, invece, ha deciso di fare la “formichina” e mettere da parte le provviste per l’inverno.

Fortunatamente, l’oroscopo, può aiutarci a distinguere tra i primi e secondi: credi di trovarti nella classifica dell’oroscopo di oggi?

I segni più parsimoniosi dell’oroscopo: ecco la classifica dei segni zodiacali per oggi

Risparmiare, lo sappiamo bene, non è di certo per tutti.

Capita spesso di conoscere, infatti, persone che sono dei veri e propri “scialacquatori” di professione!

Magari si tratta dell’amico che non perde occasione per andare a cena fuori (e ti invita, costantemente, a spendere soldi) oppure del tuo partner che non può smettere di comprare piante o arredi per la casa.

Magari ancora, piuttosto, lo spendaccione sei proprio tu, che non riesci a trattenerti quando entri in un negozio e finisci per accumulare oggetti su oggetti!

Oggi, quindi, abbiamo deciso di scoprire quali sono i segni zodiacali più parsimoniosi fra tutti, proprio per evitare che spendaccioni e risparmiatori si ritrovino ai ferri corti.

Non è che nella classifica di oggi c’è il tuo partner e che gran parte dei vostri litigi sono proprio… riguardo i soldi?

Scopriamolo subito grazie alla classifica dei segni più parsimoniosi di tutto l’oroscopo: ecco le prime cinque posizioni!

Ariete: quinto posto

Nella nostra classifica di segni più parsimoniosi dell’oroscopo dobbiamo, ovviamente, menzionare anche l’Ariete.

Per quanto, spesso e volentieri, l’Ariete ci possa sembrare qualcuno che non rifugge le spese “superflue” dobbiamo dargliene atto: gli Ariete sono dei grandi risparmiatori!

I nati sotto questo segno hanno sempre sotto controllo il proprio portafoglio e sanno anche quando è il momento di tagliare le spese.

Per l’Ariete non si tratta certo di un’imposizione: adorano risparmiare e non si fanno problemi a mostrare il loro lato parsimonioso!

Vergine: quarto posto

I nati sotto il segno della Vergine sono persone piuttosto risparmiatrici e parsimoniose. Per loro, infatti, se il denaro viene “trattato bene” le conseguenze saranno certamente favolose!

La Vergine sa che essere una risparmiatrice è il modo migliore per non dover rendere conto a nessuno: ecco perché non risparmia… sul risparmio!

Non vedrete mai la Vergine fare acquisti poco consoni, di beni che si deteriorano o che passeranno di moda. La Vergine è una persona lungimirante, sempre un passo avanti agli altri: il suo essere parsimoniosa è solo una, fortuita, coincidenza!

Capricorno: terzo posto

Sul primo gradino del podio troviamo tutti i nati sotto il segno del Capricorno: anche loro, infatti, possono essere decisamente parsimoniosi quando ci si mettono!

I nati sotto i segno del Capricorno sono quasi sempre persone molto operose e caute, che amano mettere da parte il proprio denaro.

Il Capricorno sa che risparmiare è fondamentale se vuole, prima o poi, poter prendersi la libertà di fare scelte “azzardate“.

Che si tratti di cambiare lavoro, di avere la libertà personale di scappare quando ne sentirà il bisogno o semplicemente di sapere che non deve chiedere soldi a nessuno, il Capricorno sarà sempre un ottimo risparmiatore!

Scorpione: secondo posto

Lungimiranti e decisamente abituati a pensare sempre in grande, i nati sotto il segno dello Scorpione conquistano un secondo posto niente male nella classifica di oggi.

Sì, è vero: lo Scorpione, una volta ogni tanto, finisce per concedersi qualche lusso oppure di sperperare dei soldi per qualche cosa di “superfluo“.

Questo fa di loro dei “non-risparmiatori”?

La risposta è, ovviamente, no: gli Scorpione sanno essere veramente parsimoniosi! Quello che li contraddistingue dagli altri è il loro atteggiamento.

Pur risparmiando e mettendo da parte, lo Scorpione sa sempre quando è il momento di premiarsi o di spendere e non si fa di certo problemi!

Insomma: sono parsimoniosi ma non tirchi!

Di certo, lo Scorpione è parsimonioso perché ha degli obiettivi. Magari sono piccoli o magari sono grandi: questo è commisurato alla loro personale posizione economica.

In ogni caso, però, lo Scorpione deve risparmiare per raggiungere i suoi sogni: quando li raggiunge, però, pensa anche a divertirsi!

Acquario: primo posto nella classifica dei segni più parsimoniosi dello zodiaco

Al primo posto della classifica di oggi non potevamo non inserire tutti i nati sotto il segno dell’Acquario.

Dopotutto, cari Acquario, lo sapete bene: siete veramente delle “formichine“!

L’Acquario è un segno che tiene moltissimo alla sua indipendenza oltre, ovviamente, a voler aiutare sempre e comunque anche gli altri.

Due tratti caratteriali, questi, che rendono spesso l’Acquario il segno più parsimonioso di tutto l’oroscopo!

I nati sotto questo segno, infatti, sono abituati a mettere da parte tutto quello che possono, quando possono e appena possono!

Per loro, avere una rete di sicurezza, è fondamentale per poter andare avanti nella vita: non spendono in sciocchezze e si assicurano che tutto duri al massimo!

L’Acquario, spesso, è uno di quei segni che a causa della sua parsimonia finisce per dare un grande valore agli oggetti.

Meglio vengono trattati, più a lungo durano e meno si deve spendere per sostituirli è il motto dell’Acquario per quanto riguarda i beni di consumo.

Non li troverete mai a fare grandi spese: sono dei veri risparmiatori!