Ecco la classifica dove tutti vorrebbero trovarsi: quella dei segni più amati dello zodiaco! Ci sei anche tu fra i primi cinque?

Finalmente, la nostra classifica di oggi sarà una di quelle nelle quale vorrai assolutamente trovarti.

Di cosa parliamo? Ah, ma semplicemente di tutti quei segni zodiacali che si trovano tra le prime posizioni di quelli più amati e riveriti!

Abbiamo deciso di svelare quali sono i segni più ricercati da tutti quando si parla di relazioni amorose: sicuro di non voler sapere se sei in classifica?

I segni più amati dello zodiaco: sei nella classifica dell’oroscopo di oggi?

Ammettiamolo: ci sono delle persone dalle quali ci sentiamo naturalmente attirati, come se si trattassero di magneti che ci incantano.

Magari si tratta, semplicemente, di uno sconosciuto che ti fa girare la testa sull’autobus o di quella amica con la quale tutti ci provano.

(Ma non sanno che non ci riusciranno mai: ce lo diceva già Max Pezzali insieme agli 883 in tempi non sospetti).

Per quanto essere affascinanti ed amabili siano caratteristiche che, di certo, non si possono né insegnare né ereditare, siamo sicuri che l’oroscopo potrebbe metterci lo zampino.

Come? Ma semplicemente stabilendo quali sono i segni che non possono veramente fare a meno di essere amati dagli altri.

Speri di essere in classifica? Bene, sei abbastanza positivo: noi, invece, speriamo di non trovare nessuno dei nostri partner… altrimenti, per tenerceli stretti, ci toccherà lottare con tantissime altre persone!

Ariete: quinto posto

L’Ariete è uno di quei segni che negherà, si schernirà e non ammetterà mai di trovarsi nella classifica dei segni più amati dello zodiaco.

Peccato, però, che intorno a sé l’Ariete abbia una vera e propria coorte di persone che lo adulano e che lo amano!

L’Ariete è uno di quei segni che pensa di non avere pretendenti od amici quando è, invece, letteralmente sommerso da persone che vogliono conquistarsi i suoi favori.

Sono veramente curiosi (e un poco “furbetti“).

Cancro: quarto posto

Nella classifica dei segni più amati dello zodiaco troviamo anche i nati sotto il segno del Cancro. Per quanto questo sia un segno a cui piace moltissimo amare, spesso e volentieri i nati sotto il segno del Cancro si trovano oggetto di attenzione da parte di tantissime persone… che non hanno cercato di sedurre!

Il Cancro ha un modo di fare che conquista veramente tutti quanti: sia quando è timido che quando è spontaneo ed estroverso, il Cancro è un segno con il quale da subito si può parlare delle questioni più intime.

I nati sotto questo segno sono capaci di lasciare una grande impressione negli altri e proprio per questo sono tra i più amati di tutto lo zodiaco!

Capricorno: terzo posto

Non c’è persona che attiri gli altri più del Capricorno. O meglio, di sicuro ci sono almeno altri due segni, visto che è solo al terzo posto della nostra classifica, ma di certo il primo gradino del podio è un ottimo risultato, no?

Il Capricorno è un segno che riesce ad affascinare tutti, appena entra in una stanza. Uomini e donne se lo contendono, i bambini gli corrono incontro: ma che cosa ha di così speciale?

Generalmente, i nati sotto il segno del Capricorno sono persone silenziose e misteriose, conturbanti e decisamente affascinanti. Sono capaci di essere simpaticissimi e pungenti, arroganti ma con una punta di amabilità.

Il Capricorno è tra i segni più amati dello zodiaco proprio perché si ritrae dagli altri: spesso basta questo per renderlo il più appetibile sulla piazza!

Acquario: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dell’Acquario. Questo è un segno che è spesso “conteso” dagli altri, per una lista quasi innumerevole di motivi!

Di certo, possiamo immediatamente dire che l’Acquario è un segno molto amato proprio perché in grado di creare situazioni… amorevoli!

L’Acquario, infatti, è uno di quei segni capace di creare “casa” ovunque vada. Che si tratti di poter parlare con loro di ogni problema, di avere da loro le soluzioni che ci servono o di poter sfogare il nostro malumore e sapere che loro saranno sempre lì ad accoglierci, poco importa (o quasi).

Quando conoscete un Acquario ed entrate nel suo “circolo” più intimo, vi sembrerà quasi impossibile vivere senza di loro!

Ecco perché l’Acquario è uno dei segni più amati di tutto lo zodiaco. Nessuno riesce a tenere testa alla sua personalità ed ai suoi modi di fare e si finisce per diventarne prestissimo dipendenti e succubi!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni più amati dello zodiaco

Ebbene sì, cari amici dei Pesci siete voi ad essere incoronati come i segni più amati dello zodiaco. Vi sembra strano?

Forse non conoscete l’effetto che avete sugli altri: tantissimi altri segni, infatti, lottano per cercare di conquistare i Pesci nella propria vita e spesso non sanno neanche bene il motivo!

I Pesci sono persone che tendono, sempre e comunque, a creare intorno a sé una vera e propria aura di mistero. Sono richiestissimi, tutti li vogliono ma nessuno li riesce mai veramente ad avere. Questo perché i Pesci si concedono pochissimo e solo a persone che passano i loro rigidi esami.

Ciò nonostante, però, i Pesci sono anche persone estremamente sociali, che si trovano sempre in situazioni dove conoscono senza problemi altre persone.

Non possono fare a meno di mettersi in mostra e tantissime persone, ironicamente, abboccano all’amo.

Mettiamoci poi che i Pesci sono anche tra i segni più aggraziati ed eleganti di tutto lo zodiaco ed il gioco è fatto: non potrete liberarvi del pensiero dei Pesci!