Grande Fratello Vip: il concorrente di Alfonso Signorini è stato mollato in diretta dalla compagna non appena è entrato nella Casa più spiata d’Italia.

Il Grande Fratello Vip è iniziato soltanto da qualche ora, ma nonostante ciò le polemiche non sembrano affatto mancare, proprio come ogni edizione che si rispetti.

Nelle scorse ore uno dei vipponi di Alfonso Signorini ha varcato la famosa soglia rossa, affermando che nonostante ci sia qualcuno ad aspettarlo al di fuori del programma, lui nella casa più spiata d’Italia si comporterà da single. Tali affermazioni hanno subito colpito Sonia Bruganelli, opinionista del reality show, che ha prontamente chiesto maggiori informazioni al concorrente in questione, ma quest’ultimo ha provato a girarci intorno, utilizzando alcune espressioni fisolofiche.

La moglie di Bonolis non è rimasta affatto convinta delle sue parole, ma nemmeno la compagna di lui che su Instagram gli ha lanciato un avvertimento. Di chi stiamo parlando? Di Amedeo Goria, che sembrerebbe non essere rimasto indifferente di fronte alle bellezze della casa.

Amedeo Goria riceve un avvertimento al Grande Fratello Vip: “Non mi troverai”

Amedeo Goria è famoso, oltre che per la sua carriera di giornalista, anche per la sua passione per il genere femminile. Tant’è che ieri sera non è rimasto affatto indifferente di fronte alle bellezze proposte dal GF Vip di Alfonso Signorini. Tant’è che ha voluto subito precisare che nonostante abbia qualcuno al di fuori, lui partecipa da single.

Tali dichiarazioni ovviamente hanno colpito in primis la sua compagna, Vera Miales, che sul suo profilo Instagram ci ha tenuto a lanciare un avvertimento al giornalista, mettendolo in guardia che se non si comporta bene potrebbe non trovarla una volta terminato il suo percorso all’interno del reality show di Alfonso Signorini.

“Certo che ti conosco amore, non aver paura“ ha esordito la giovane compagna di Goria su Instagram, tranquillizzandolo sul conoscere la sua voglia di spensieratezza e divertimento, facendo però un’importante precisazione: “Goditi la tua libertà, ma inizia a cancellare la parola singletudine dal tuo vocabolario!” ha poi avvertito, anche se lui non avrà modo, a meno che non sia il padrone di casa a rigirargli il messaggio, di venire a conoscenza di queste parole. “Altrimenti non mi troverai quando uscirai dalla casa“ ha poi concluso, chiarendo la sua posizione.

Amedeo Goria al Grande Fratello Vip riuscirà a viversi a pieno la sua libertà senza mettere a rischio la sua relazione con Vera Miales? Staremo a vedere. Anche perché il suo percorso nella casa più spiata d’Italia è soltanto all’inizio.