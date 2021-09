Signorini ha da poco debuttato con la sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma non sono mancate le polemiche: il gesto è imperdonabile.

Alfonso Signorini è tornato sul piccolo schermo degli italiani, con una nuova edizione del GF Vip, la sesta per essere precisi, ma è già al centro della polemica. Il motivo? Come ufficializzato qualche settimana fa, all’interno del cast di quest’anno c’è Tommaso Eletti.

Tommaso è noto al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte all’ultima edizione di Temptation Island, in coppia con la sua ex fidanzata Valentina Nulli. Durante il suo percorso ha fatto discutere e non poco la sua eccessiva e morbosa gelosia e in molti hanno trovato alquanto discutibile la scelta di premiarlo permettendogli di prendere parte ad uno dei programmi di punta di Mediaset.

Alfonso, però, durante la sua presentazione, ha specificato che lui non vuole avere alcun pregiudizio nei confronti del suo giovane concorrente, anzi. Spera che questa possa essere una buona possibilità per lui per redimersi agli occhi del pubblico del piccolo schermo, ma quest’ultimo non ha fatto i salti di gioia. Così come la sua ex fidanzata.

Grande Fratello Vip, Signorini nella bufera: il gesto non piace

La scelta di Alfonso Signorini di inserire nel cast del Grande Fratello Vip 2021 Tommaso Eletti non ha fatto impazzire il pubblico del piccolo schermo, e nemmeno alcuni dei suoi compagni di viaggio che si sono mostrati piuttosto perplessi di fronte alla sua presenza nella Casa più spiata d’Italia.

Anche alcuni noti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, come Selvaggia Lucarelli, e molte testate giornalistiche hanno bocciato la scelta del conduttore, non condividendo la sua visione nel voler dare una seconda chance a Tommaso Eletti, che ha rivelato di non essere quello che il pubblico ha dipinto in questo periodo post partecipazione all’isola delle tentazioni.

La sua ex fidanzata Valentina Nulli su Instagram, come potete vedere in fondo a questo articolo, sembra pensarla nello stesso modo del pubblico del piccolo schermo e degli esperti tv. Tant’è che sul suo profilo Instagram, taggando la produzione e il conduttore, ha mostrato tutto il suo sdegno pubblicando alcuni dei tanti articoli pubblicati online che non trovano corretto premiare Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip dopo aver dato un cattivo esempio durante il suo percorso a Temptation Island.

Almeno per il momento, però, Alfonso Signorini non ha replicato alle critiche. Limitandosi a dire, durante il corso della puntata, che lui non nutre alcun pregiudizio nei confronti del suo giovane concorrente e spera che possa sfruttare al massimo quest’occasione. Non è detto però che durante il corso delle puntate non scelga di far avere un confronto diretto ad Eletti e alla sua ex fidanzata, visto che sembrerebbe essere dalla parte di tutti quegli utenti della rete, personaggi tv e testate giornalistiche che hanno stroncato la scelta della produzione.