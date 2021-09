La conduttrice Rai Serena Bortone torna in tv e dà un grande annuncio sui social: il simpatico video su Instagram

Tempo di annunci per Serena Bortone. La simpatica presentatrice Rai è pronta a tornare in tv con la sua trasmissione, la nuova edizione di “Oggi è un altro giorno”, il programma del pomeriggio di Rai 1 che nella passata stagione ha riscosso un ottimo successo.

Nel presentare la trasmissione, che riparte oggi, la Bortone ha postato un simpatico video su Instagram, che come un vero e proprio spot inscena un finto colloquio di lavoro all’insegna dell’ironia. Proprio questo il segreto della presentatrice, l’ironia che la contraddistingue durante la conduzione del programma. Una simpatia spontanea che arriva anche in questa sorta di “trailer“, che fa presagire l’atmosfera della nuova stagione.

Serena Bortone e il simpatico “spot” per la nuova edizione di Oggi è un altro giorno

Il piccolo filmato ha riscosso indubbiamente successo, visto che sono tanti i commenti di approvazione sotto al post. Tra questi anche quello di Rita Dalla Chiesa e Simona Izzo, che oltre a essere appassionate del programma, sono anche ottime amiche della Bortone.

Per lei una conferma visto che in quella fascia oraria era poco conosciuta, ma si è fatta apprezzare in fretta. Molti italiani aspettavano l’inizio del nuovo ciclo di trasmissioni proprio per trascorrere in sua compagnia i pomeriggi infrasettimanali, tra interviste e un senso di spontaneità che risulta essere il tocco vincente di “Oggi è un altro giorno”.