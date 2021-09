Un posto al sole: tormenti e nuovi amori, cambiamenti clamorosi

By

Cambiamenti importanti a Un posto al sole: nuovi amori e tanti tormenti

Un posto al sole racconta le avventure dei condomini di Palazzo Palladini nella bellissima Napoli.

La soap opera ha ripreso la sua normale messa in onda dal 30 agosto ed è possibile vedere le nuove puntate dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3.

Vediamo cosa succederà nella settimana dal 13 al 17 settembre. Ci aspettano nuovi ritorni di fiamma, ma anche tanti pensieri e tormenti

Un posto al sole: gioie e dolori

Susanna si trova in ospedale e per Renato non sarà possibile vederla; lui soffrirà di questo ma meno male che c’è la sua famiglia che gli sta accanto.

Filippo è diviso tra Serena e Viviana: lui prova tanta attrazione per quest’ultima, ma vuole recuperare la pace coniugale con Serena.

Quando Viviana partirà per Tenerife, Filippo decide di andare da uno psicoterapeuta e parla del fatto che non riesce a sentirsi se stesso con la moglie Serena.

Renato ha adesso bisogno di un avvocato per difendersi dalle accuse di aggressione. C’è una persona che dubita della sua sincerità e innocenza: la polizia, ma soprattutto Adele.

Un posto al sole: Manlio tormenta Adele

Niko non può andare a salutare la sua fidanzata, perché gli verrà vietato. Lui è stressato e cerca una confidente con cui sfogarsi.

Si tratta di Adele che a sua volta è tormentata da un altro uomo, Manlio.

Rossella, nel frattempo, si trova a lavorare a stretto contatto con Riccardo e si sente crescere sia dal piano personale che professionale.

Adele riflette e capisce che non c’è da dubitare di Renato e va subito a parlarne con Giulia.

Quest’ultima è preoccupata che Manlio sia tornato a manipolare la vita dell’amica e vuole a tutti costi tenere lui alla larga da Adele.

Niko, invece, riceverà una notizia che riguarda Susanna. Ne sarà felice o triste?

Marina affronta l’aggressività di Fabrizio

Fabrizio ha fatto qualcosa di brutto e la gente intorno a lui se ne sta rendendo conto.

Lui continua ad essere al centro di forti pressioni dai media e con la campagna diffamatoria verso il suo pastificio.

Questo non gioverà a Fabrizio che si sentirà insofferente e molto irascibile. Ciò ricade su Marina che dovrà decidere cosa fare rispetto al lato aggressivo di lui.

Intanto Silvia è un crisi: prova dei sentimenti semplici per il marito Michele, ma anche tanta attrazione passionale per Giancarlo.

Ha troppe paure in testa e quindi decide di confidarsi a Mariella e raccontarle i suoi problemi di cuore.

Tutto questo sarà possibile vederlo a Un posto al sole in questa settimana alle 20:45 su Rai 3