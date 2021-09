Rifiutata dal tronista, l’ex Uomini e Donne ritrova l’amore con lui

Ex corteggiatrice di Uomini e Donne ritrova l’amore. I fan sono impazziti

Uomini e Donne sta ricominciando: proprio lunedì 13 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova edizione che ci accompagnerà tutto l’anno.

L’orario rimane il medesimo: dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5.

Come il Trono Over, anche quello giovane è ripartito e le speranze sono tante. Sempre più ragazzi mettono in gioco il proprio cuore per trovare il vero amore.

Anche la protagonista di oggi si è buttata a capofitto in questo format: ha messo cuore e impegno, ma purtroppo al momento della scelta ha ricevuto un solenne no.

Da quel momento ne è passato di tempo e lei ha trovato un’altra persona che le fa battere il cuore.

Vediamo insieme di chi si tratta

Carolina Ronca, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ritrova l’amore con lui

Carolina Ronca è l’ex corteggiatrice di Giacomo Czerny, ragazzo ligure presente nella scorsa edizione sul trono di Uomini e Donne.

Il giovane era arrivato al giorno della scelta con Carolina, lunatica e irrequieta e Martina Grado, dolce, sincera e selvaggia.

Alla fine del suo percorso, Giacomo ha deciso di uscire dallo studio con Martina e i due stanno ancora insieme felici e innamorati.

Carolina, delusa dalla scelta, esce da Cinecittà con l’amaro in bocca: si domanda come sarebbe potuta andare se lei fosse stata la scelta.

Col passare del tempo se ne è fatta una ragione e ha iniziato a pensare che sia andata meglio così.

Ha deciso di dedicarsi al suo percorso di studio e di laurearsi il prima possibile.

Si sa che quando non cerchi l’amore, quello bussa alla tua porta e anche per Carolina è andata così.

È passata l’estate e poche ore fa la giovane Ronca ha pubblicato una foto scioccante nelle sue storie Instagram.

Si tratta della foto di un bacio: ecco il suo nuovo fidanzato incorniciato da un cuore rosso trafitto da una freccia.

Lui è Filippo Serrecchia, un giovane 25enne che frequenta la stessa università dell’ex corteggiatrice.

Completamente estraneo al mondo dello spettacolo, per Carolina è arrivata la serenità.

Non ha bisogno di convincerlo a stare con lei come funziona a Uomini e Donne, ma è certa del loro sentimento.

Per Carolina Ronca il no di Uomini e Donne è solo un ricordo che le è servito ad imparare nuovi aspetti del suo carattere.

Sembra essere arrivata la sua felicità e noi auguriamo il meglio alla nuova coppia.