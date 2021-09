Ecco chi paga i ritocchi di Gemma Galgani. L’indiscrezione lascia tutti senza parole

Gemma Galgani è presente al Trono Over di Uomini e Donne da ormai 11 anni. Col tempo, anche lei è cambiata, ma piuttosto che invecchiare sembra ringiovanita.

Questo non è un caso: Gemma negli ultimi anni ha un appuntamento fisso dal chirurgo estetico e ogni estate si lascia andare a qualche ritocchino.

La domanda sorge spontanea: chi paga questi interventi? La risposta lascia tutti senza parole.

Ecco di chi si tratta.

Gemma Galgani sempre più rifatta. Ecco chi paga le visite dal chirurgo plastico

Gemma Galgani è un’inguaribile romantica. Da più di 10 anni è alla ricerca del vero amore e cerca di essere sempre perfetta per il suo futuro principe azzurro.

Quest’estate si è rifatta il seno per riavere quel look giovanile e per riuscire in modo più facile a trovare la sua anima gemella.

Gemma Galgani ormai ha preso il via: le è bastato un solo ritocchino per iniziare ad andare sempre più spesso dal chirurgo estetico.

La dama torinese ha iniziato rifacendosi i denti nel programma Selfie Le cose cambiano condotto da Simona Ventura.

Questo intervento è costato tanto, ma se ne è occupato la produzione Mediaset a pagarlo come tutte le altre operazioni fatte nel programma.

Leggi anche —> Tina Cipollari e Gemma Galgani: la verità choc sulle liti a Uomini e Donne

Da quel momento, Gemma si è rifatta anche le labbra, gli zigomi, una maschera alla cheratina ai capelli e la doppia novità di quest’anno: la mastoplastica additiva per rifarsi il seno.

Ovviamente, le spese sono tante e alte e molti si chiedono chi si occupi di pagare tutto ciò.

Si vocifera che gli interventi vengano pagati dalla stessa Maria De Filippi per far aumentare la audience di Uomini e Donne.

Secondo le dovute ricerche, Gemma Galgani guadagna dei cachet essendo protagonista del programma da ormai 11 anni ed è riuscita a mettere dei soldi da parte.

La dama torinese è già messa bene di famiglia quindi per lei i soldi non sono mai stati un problema.

Leggi anche —> Gemma Galgani rifatta: ecco quanto ha speso dal chirurgo

Le male lingue e gli haters della dama dovranno mettersi l’anima in pace: Gemma Galgani paga da sola i suoi interventi, come è giusto che sia.

Non ti resta che rivedere la prima puntata di Uomini e Donne andata in onda il 13 settembre per vedere la nuova Gemma Galgani.

Potrai scoprire chi ha pagato il seno di Gemma Galgani e se l’intervento è andato a buon fine o meno.