Altro che crisi: l’incredibile verità sulla coppia sposata da 7 anni

Coppia di vip sull’orlo di una crisi di nervi? Ma quando mai! Sono innamoratissimi, ecco tutta la verità sulla loro relazione d’amore.

La coppia non scoppia! L’amore non è bello se non è litigherello, ma è certo che la possibilità di una separazione passa in secondo piano. Il gesto pieno d’affetto mette una volta per tutte a tacere gli haters!

Coppia di innamorati dice basta alle malelingue! Le coppie più amate sono da sempre fonte di chiacchiere e clamorosi scoop, infatti i vip sono a conoscenza di essere spesso nel mirino dei paparazzi e degli haters. Questa volta però il gesto d’amore batte tutti!

Il matrimonio è un progetto di vita bellissimo e complesso al tempo stesso. C’è chi si lascia, riprende, e chi come il caso di un’altra splendida coppia che emoziona come il primo giorno anche a due anni di distanza da quel fatidico sì! Insomma, si tratta di relazioni che appassionano i fan che sostengono da sempre i propri beniamini.

La coppia in questione però sferra un attacco totalmente inaspettato contro gli haters, rivelando l’inizio di una nuova avventura e un progetto di vita da affrontare insieme.

Coppia sposata da 7 anni si sceglie ancora: nessuna crisi!

Scegliersi la prima volta è magico, rifarlo a distanza di tempo è amore! Ci sono state coppie che nonostante abbiano superato la soglia dei 7 anni, alla fine si sono detti addio. E’ il caso di una coppia durata 12 anni e che ancora dopo tanto dalla separazione si tira stracci addosso! Non è però il caso dei protagonisti di oggi: Elisabetta Canalis e Brian Perri! Altro che divorzio, ecco il gesto del marito:

Elisabetta e Brian sono una coppia ufficialmente dal 2014. In seguito alla rottura con l’attore di Hollywood George Clooney, la Canalis conosce il bel dottore della prestigioso Cedars-Sinai Medical Hospital di Los Angeles. In occasione del 43esmo compleanno di Elisabetta, lui condivide questo dolcissimo scatto in cui brindano!

Si pensava che l’ex velina di Striscia si fosse stancata della vita negli USA, ma in realtà non è così. Lei condivide nuovamente il post pubblicato dal marito, e colleghe e amici come il chirurgo Giacomo Urtis, l’attrice Maria Pia Calzone, e ancora nomi del calibro di Costanza Caracciolo, Federica Fontana, Paola Barale, le fanno gli auguri!

Vive l’amore della sua famiglia, con loro c’è anche la piccola Skyler Eva nata nel 2015, inoltre è in vista il progetto di tornare in Italia una volta che il marito finisce il suo incarico a Los Angeles. Insomma, più felici di così!