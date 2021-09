Amici, clamoroso colpo di scena: il cambiamento storico che spiazza

Amici di Maria De Filippi ritorna, ma cambia un aspetto fondamentale del talent! Maria De Filippi ha deciso, niente potrà farle cambiare idea.

Amici è il programma di Canale 5 più amato e seguito dai telespettatori a casa che premiano con un alta percentuale di share gli sforzi fatti. Questa volta però saranno proprio questi ultimi a rimanere senza parole per la rivoluzione dell’ultimo minuto!

Amici di Maria De Filippi è una garanzia di intrattenimento: arriva il nuovo spettacolo di Canale 5! Il programma è tra i più apprezzati perché non solo mette in scena delle meravigliose esibizioni di canto e ballo, ma anche perché regala grandi emozioni con le storie dei protagonisti.

Un ultimo colpo di scena ha portato una bellissima novità all’interno del programma, infatti Maria ha preso da poco questa decisione, ma non finisce qui. La Padrona di casa di Mediaset ne prende un’altra, e questa volta il pubblico a casa non ci crederà!

Esclusivo cambiamento di portata rivoluzionaria stravolge aspetto storico e da sempre presente nella trasmissione.

Amici cambia facciata: incredibile rivoluzione!

Il programma fa parte della quotidianità dei telespettatori. Infatti, questi ultimi ci sono rimasti molto male quando hanno scoperto che i due beniamini non sono tornati insieme, ma le novità continuano. Da circa 20 anni in onda, si evolve, senza però stravolgere i dettami che lo hanno da sempre contraddistinto. Questa volte però avviene l’impensabile: scelta di produzione cambia il giorno dell’appuntamento settimanale!

Il programma è sempre andato in onda con il consueto e attesissimo appuntamento settimanale di sabato su Canale 5 alle ore 14,00. Questa volta però non andrà così, perché ben due appuntamenti del programma della De Filippi non andranno in onda il sabato, ma la Domenica. Il motivo? Per andare in soccorso della nuova produzione di Mediaset, Scene da un matrimonio, che andrà in onda il 3 ottobre e non il 19 settembre come era stato prestabilito.

In tal modo il neo format avrà più tempo per affinarsi, quindi 18 settembre i telespettatori non vedranno Amici!