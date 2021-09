Can Yaman, l’annuncio che scatena i fan: cambia tutto

Can Yaman è l’attore turco più in voga del momento: affascinante e di talento, ha incantato tutti con la sua bravura. Al momento però è al centro dell’attenzione a causa di un gesto che ha stravolto i suoi piani.

Can Yaman torna con delle news pazzesche che hanno letteralmente rivoluzionato tutto e sconvolto i fan più sfregatati. L’aria di novità si assapora nell’atmosfera, questa volta farà rimanere tutti senza parole.

Can Yaman è la stella del momento: programmi, fiction, passerelle e riviste lo cercano! Conosciuto nel set della sere di successo internazionale DayDreamer- le ali del sogno, ha scalato le classifiche di gradimento surclassando tutti i suoi colleghi. E’ innegabile, è amato da tutti!

Can e Diletta Leotta, la giornalista sportiva di Sky, sono stati una coppia molto discussa. Al momento non sono più stati avvistati insieme, il motivo? Non è stato divulgato ancora, però nel frattempo il bell’attore si consola senza pensare al passato!

Lo scoop che però sta facendo impazzire i fan dell’artista è un altro, un annuncio fatto da lui stesso dimostra che ha cambiato direzione una volta per tutte.

Can Yaman esce allo scoperto: ecco la verità

Attore dalle grandi capacità, è innegabile che abbia conquistato i telespettatori del panorama televisivo italiano. In seguito all’ultimo brutto colpo incassato dall’attore, arrivano delle novità pazzesche. Fa un annuncio che fa cambiare per sempre la rotta della sua carriera televisiva, ecco lo scatto nel suo profilo Instagram:

Can Yaman è richiestissimo, anzi il più ricercato. Da Ballando con le stelle alle nuove soap televisive, una di queste però è riuscita ad accaparrarselo. Si tratta della nuova serie di Canale 5, Viola come il mare, produzione che vedrà anche la partecipazione di un’altra amata attrice tv, Francesca Chillemi.

Il post di Can parla chiaro: “ci siamo quasi”. Queste sono le parole da lui stesso riportate per annunciare che la trasposizione televisiva andrà a breve in onda. Inoltre, indicano come l‘attore abbia deciso di far crescere la sua carriera in Italia, lasciando per un po’ stare il fronte internazionale.

L’attore vuole diventare il cavallo di battaglie del palinsesto televisivo nostrano che lo accoglie a braccia aperte!