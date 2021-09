Cristina D’Avena in bikini: bellezza strepitosa a 57 anni

Cristina D’Avena ha fatto impazzire i suoi followers con un nuovo scatto in bikini: la cantante mostra le sue curve mozzafiato

L’estate è quasi terminata ed ormai possiamo dirlo: una delle regine dell’ultima calda stagione italiana è stata sicuramente Cristina D’Avena. La cantante ha ormai deciso di abbandonare del tutto la sua vecchia immagine legata alle sigle dei cartoni animati dell’infanzia degli italiani e di passare ad una nuova versione bomba sexy, anche questa molto apprezzata dai suoi fan.

E così la donna originaria di San Lazzaro di Savena a 57 anni ha deciso di investire pesantemente sui suoi profili social, diventando così una vera e propria influencer. Cristina ha ormai un profilo Instagram con numeri davvero invidiabili, superando i 2.5 milioni di followers.

In molti la seguono per ricordi legati all’infanzia e anche perchè molto spesso la D’Avena si diletta nel canticchiare le sue canzoni più famose. Ma non manca chi invece la ritiene ormai una vera e propria bomba sexy e lei sembra proprio trovarsi a suo agio in questa nuova versione.

LEGGI ANCHE: Cristina D’Avena, bomba sexy in bikini: semplicemente favolosa!

Cristina D’Avena fa impazzire i fan: fisico da urlo a 57 anni!

Così durante il periodo estivo Cristina ha deciso di immortalarsi sempre più spesso mentre trascorreva le sue vacanze al mare. Il suo profilo è ricco di foto in cui la cantante si è mostrata in bikini, sfoggiando un decolletè da urlo e dimostrando di essere ancora in grandissima forma.

Le vacanze stanno per finire ma qualche ora fa, direttamente dalla sua barca, la D’Avena ha deciso di regalare un altro scatto mozzafiato ai suoi followers e, nell’annunciare i prossimi appuntamenti, ha postato un’altra foto in costume con il lato A in bella mostra.

LEGGI ANCHE: Dayane Mello sensualissima posa con un animale. I suoi fan in delirio – Foto

In poche ore lo scatto ha fatto il pieno di like (più di 60mila) e di commenti entusiastici. Immancabile, tra le varie repliche al post, la risposta ironica di un utente che ha giocato con la sigla del celebre cartone animato “E’ quasi magia Johnny” e ha scritto: “Jooooooohnny è quasi miopia”.