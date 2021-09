Ambra Angiolini, la foto con il suo più grande amore è da brividi

Ambra Angiolini si è mostrata sui social in compagnia del suo amore più grande, scatenando una marea di commenti e reazioni: la foto

Ambra Angiolini è tornata a far parlare di se sui social e non solo. Durante le ultime settimane infatti la showgirl è stata tirata in ballo in più di un’occasione, soprattutto a causa delle ultime polemiche sollevate da alcune sue ex “colleghe” di Non è la Rai.

Ambra ha esordito in tv proprio grazie al programma di Boncompagni e da lì ha preso il via verso la sua luminosa carriera. Oggi può fregiarsi di essere una bravissima cantante, presentatrice ed anche attrice. Ma il suo orgoglio più grande è da ricercarsi nella sua vita privata.

La Angiolini, infatti, è davvero una mamma molto innamorata dei suoi due figli, Leonardo e Jolanda, avuti entrambi dalla sua precedente e duratura relazione con il cantante Francesco Renga. Il suo ultimo post su Instagram sta lì a testimoniarlo.

Ambra Angiolini mamma innamorata: il post con il figlio Leonardo è da brividi

Ambra ha postato recentemente una foto in compagnia di suo figlio Leonardo, che oggi ha 15 anni. Uno scatto romantico e molto dolce in cui la showgirl tenta di baciare il ragazzo, ma non viene corrisposta da Leo che sembra invece avere lo sguardo perso nel vuoto.

A differenza di sua sorella Jolanda, infatti, Leonardo non è molto entusiasta di mostrarsi in pubblico. In più mettiamoci anche una sana dose di orgoglio mascolino, che durante l’adolescenza spesso viene fuori, ed ecco il perchè della faccia poco felice del ragazzo. Ambra stessa nei suoi commenti ne è consapevole: “Arrabbiati pure, ti Leo tantissimo”.

La foto è diventata virale in poche ore, ha raccolto circa 50mila like e tra i commenti c’è chi come Sandra Milo ha voluto “consolare” la Angiolini: “Per noi i figli restano sempre piccoli, anche se sono grandi e grossi e cercano di sottrarsi ai nostri baci e abbracci”.

Ambra ad ogni modo non ha intenzione di staccarsi dai suoi due amori più grandi: nonostante la fine della sua storia con Francesco Renga, la ragazza ha scelto di restare a vivere a Brescia nello stesso palazzo del suo ex proprio per star vicino ai figli.

Chissà se invece quest’anno si convincerà a trasferirsi finalmente a Torino dato che Massimiliano Allegri è tornato ad allenare la Juventus. A proposito del suo nuovo compagno, Ambra ha risposto duramente ad un suo followers che accusava Allegri di essere “viscido”.