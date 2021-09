Dopo la rottura volano stracci: la coppia vip è ormai sul piede di guerra e lui ha lanciato accuse pesanti alla sua ex compagna

Si sono aperte da pochissime ore le porte del Grande Fratello Vip e c’è già grandissima curiosità per scoprire comportamenti e relazioni dei concorrenti del reality show di casa Mediaset. Già in passato, soprattutto durante le edizioni Nip ma anche più recentemente, all’interno del programma si sono formate alcune coppie che hanno avuto parecchio successo.

Altre invece hanno visto naufragare il loro rapporto per svariati motivi. Recentemente, ad esempio, Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono detti addio. Se inizialmente, visti anche i post sui social pubblicati da entrambi, sembrava una rottura “matura” e senza troppi veleni, nelle ultime ore stanno uscendo fuori tantissimi nuovi particolari.

In particolar modo Luca, che sta partecipando a Secret Story (reality simile al Grande Fratello spagnolo), ha raccontato ai suoi coinquilini che a decidere di terminare la relazione è stata proprio l’ex gieffina: “Perché mi ha lasciato? Dovete chiederlo a lei, io non le ho fatto nulla. Non mi ha accusato di nulla, mi ha solo detto che sono successe tante cose”, riporta Biccy. Nei giorni successivi l’ex protagonista di Uomini e Donne è però entrato più nel particolare.

LEGGI ANCHE: “Mi ha lasciato”: struggente confessione in diretta dell’ex gieffino

Luca Onestini e Ivana Mrazova, i motivi della rottura della coppia vip

Stando a quanto ha raccontato Onestini ai suoi nuovi compagni di avventura, come riporta Biccy, uno dei motivi che più ha fatto arrabbiare Ivana durante l’ultimo periodo della loro storia d’amore è stato il fatto che lui avesse deciso di imparare lo spagnolo.

“A lei non piaceva che io imparassi lo spagnolo. Proprio non le piaceva. Perché? Il motivo è che temeva che potessi fare delle cose qui in Spagna. Non è facile quando costruisci una storia con una persona che fa il tuo stesso lavoro. Spesso ci sono delle gelosia e in amore non può esserci gelosia di questo tipo. Di cosa era gelosa? Di tante cose. Come ad esempio lo studio. Non puoi arrabbiarti perché sto studiando e mi dici che sono egoista perché sto studiando”, si legge ancora su Biccy.

Luca ha continuato spiegando che le sue intenzioni erano solo legate alla voglia di costruirsi un futuro e magari di provvedere alla famiglia. Ivana, sempre secondo la versione dell’ex tronista, aveva voglia di passare più tempo con lui e non accettava il fatto che lui si fosse preso del tempo extra per studiare.

LEGGI ANCHE: Scelta drastica dopo la fine della storia d’amore: l’ex gieffino cambia tutto

Per il momento la modella ceca ha preferito non commentare queste dichiarazioni, ma chissà se prima o poi romperà il silenzio e racconterà anche la sua versione dei fatti.