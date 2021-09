Credi di essere uno dei segni più leali dell’oroscopo? Allora sei sicuramente in questa classifica insieme al tuo partner, no?

La lealtà è una caratteristica dell’animo umano decisamente fantastica che tutti ammiriamo ed apprezziamo… soprattutto negli altri, no?

Ci sono persone, infatti, che non si fanno problemi ad essere leali, limpide e trasparenti: il loro modo di fare spesso gioca a vantaggio… beh, soprattutto degli altri!

Ovviamente tu non potrai fare a meno di essere nella classifica di oggi dell’oroscopo, leale come sei… vero?

Scopriamo chi c’è tra le prime cinque posizioni e se anche il tuo partner sbuca in questa particolare lista dei segni zodiacali!

I segni più leali dell’oroscopo: ci sei anche tu nella classifica dei segni zodiacali di oggi?

Che sia a una squadra di calcio, al proprio partner oppure alla propria città o famiglia, di certo essere leali non è mai un male, non trovi?

Questa caratteristica, apprezzata da molti se non da tutti, è purtroppo qualcosa di veramente raro e che spesso fatichiamo a gestire.

Quante persone credi di conoscere che sono veramente leali?

No, tranquillo: non iniziare a scorrere la lista dei tuoi contatti e delle persone che conosci, analizzando a fondo quanto o se ti sono state leali nel corso della tua vita!

Tanto, per fortuna, c’è l’oroscopo a darci una mano: pronto a scoprire le prime cinque posizioni della classifica di oggi?

Scopriamo subito insieme i cinque segni più leali di tutto lo zodiaco e vediamo in quale posizioni ti trovi. Tu, ovviamente, ci sarai tra i primi cinque, no?

Bene: è ora di sapere se il tuo partner, i tuoi amici od i tuoi genitori sono persone leali: non sei curioso?

Capricorno: quinto posto

Anche se, forse, i nati sotto il segno del Capricorno meriterebbero un posto più in alto in questa classifica, stelle e pianeti li posizionano al quinto posto.

Ebbene sì: i Capricorno sono persone leali ma dovete considerare che la loro lealtà maggiore va sempre e comunque… a loro stessi!

Per questo motivo, quando vi fidate di un Capricorno, sappiate che fino a quando la situazione non volgerà a suo svantaggio, lui sarà sempre fedele e leale.

Se, però, per il suo tornaconto vi dovrà voltare le spalle… beh, fate attenzione e tenete gli occhi aperti!

Cancro: quarto posto

Anche i nati sotto il segno del Cancro possono essere considerati tra i segni più leali dell’oroscopo anche se non si trovano in una posizione altissima!

Questo è un segno che decide di donare la sua lealtà a pochissime persone nel corso della sua vita e che, spesso e volentieri, può “riprendersi” quello che vi ha donato prima!

Se trovate il modo di irritare un Cancro, di nuocergli o di ferirlo potete star certi che la sua lealtà verrà meno.

Siccome il Cancro non ha rapporti di nessun tipo, se non con persone che rispetta ed a cui è leale, è facile capire se vi è leale.

Il Cancro ha smesso di parlarvi? Congratulazioni: la sua lealtà per voi è sparita!

Acquario: terzo posto

Obbligati quasi da una volontà superiore ad essere leali agli altri, i nati sotto il segno dell’Acquario sono tra i segni più trasparenti e fedeli dell’oroscopo.

Chi è nato sotto questo segno non ha dubbi: essere leali, nei rapporti con gli altri, è fondamentale!

L’Acquario è un segno abituato a perdonare o a scusare le persone che lo circondano.

Il motivo è solo uno: nessuno è leale quanto lui!

L’Acquario, ovviamente, è consapevole di essere un segno veramente molto leale: non si aspetta quasi mai dagli altri lo stesso sforzo.

Leone: secondo posto

Quasi in cima alla classifica dei segni zodiacali più leali di tutto l’oroscopo troviamo i nati sotto il segno del Leone.

Il motivo per cui non si trovano al primo posto di questa classifica è che, spesso, i nati sotto il segno del Leone finiscono per scambiare lealtà e fedeltà con… testardaggine!

Piuttosto che prendere una decisione “controcorrente“, il Leone finisce per incaponirsi ed andare avanti per anni ad essere fedele alle persone “sbagliate”.

Poco importa quanto male gli abbiano fatto nella vita o che cosa sia successo al Leone: se ha scelto di essere fedele a qualcuno, non smetterà di certo con facilità di esserlo!

Il Leone, purtroppo per lui, è veramente molto fedele.

Peccato che, però, questa sua qualità lo metta sempre in posizioni decisamente poco ottimali!

A forza di essere leale, il Leone impara che le persone non fanno altro che ferirlo e, pian piano, finisce per rimanere veramente isolato. Meglio fare attenzione, cari Leone!

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni più leali dello zodiaco

Anche se non se ne sente parlare spesso, bisogna riconoscere allo Scorpione di essere al primo posto nella nostra classifica di oggi.

Lo Scorpione è, infatti, un segno veramente molto leale anche se, spesso e volentieri, la sua ricerca di successo e la sua attitudine arrogante “nascondono” questo suo lato.

Chi è nato sotto il segno dello Scorpione, infatti, non è di certo una persona che volta le spalle agli altri al primo sentore di difficoltà!

Anche se è difficile entrare nelle grazie di uno Scorpione, potete stare tranquilli.

Se il vostro amico, il vostro partner od uno dei vostri genitori è uno Scorpione avrete sempre la sua piena lealtà. Poco importa cosa succeda nella sua vita!

Lo Scorpione è uno di quei segni che non si tira mai indietro di fronte alle difficoltà e che non ha paura di niente.

Per lui, essere leali è veramente il minimo: è sempre dalla vostra parte, almeno di fronte agli altri. Magari, in privato, lo Scorpione perde le staffe, si arrabbia o vi dice chiaro e tondo che avete sbagliato. Sappiate, però, che non darà mai ragione agli altri: lo Scorpione è e sarà sempre veramente leale con voi!