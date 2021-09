Oggi abbiamo deciso di svelare quali sono i segni zodiacali falsi umili: non credi di trovarti in questa classifica? Scopriamo subito la verità!

Anche a voi sarà capitato, almeno una volta nella vita, di volervi vantare di qualcosa ma fingere assolutamente il contrario.

Magari si trattava di un momento nel quale sapevate che avreste ricevuto delle lodi, in maniera praticamente sicura, ed avete finto di schernirvi o di non voler essere al centro dell’attenzione.

Insomma: fingere di essere umili non è assolutamente un crimine e la polizia non arriverà a luci e sirene spiegate ad arrestarvi a casa vostra, questo è certo.

Quello che, però, possiamo fare è cercare di capire quali sono i segni zodiacali che si fingono senza pretese praticamente tutti i giorni dell’anno.

Non sei curioso di scoprire se ti trovi nella nostra classifica di oggi?

I segni zodiacali falsi umili: ecco le prime cinque posizioni della classifica di oggi dell’oroscopo

Ci sono persone che, anche di fronte a lodi sperticate oppure a traguardi raggiunti dopo tanta fatica, fanno di tutto per nascondersi sotto la sabbia.

Non lo fanno di certo per nessun motivo al mondo che non sia, semplicemente, la loro umiltà e modestia. Per quanto queste persone siano ammirevoli, però, è vero anche che, più si nascondono, e più gli altri cercheranno di celebrarli!

Questo meccanismo è ben conosciuto da tutti i “falsi umili” dello zodiaco (ed anche, semplicemente, delle nostre vite).

Dopo aver lavorato duramente per un risultato, i falsi umili vogliono essere celebrati e lodati: solo che non vogliono dirlo apertamente!

Avete mai incontrato qualcuno che sostiene di odiare il suo compleanno e poi, ogni anno, organizza o fa organizzare ai suoi amici almeno una settimana di festeggiamenti?

Oppure vi è mai successo di sedervi di fronte ad un vostro amico, parlando del più e del mano fino a quando lui, assolutamente dal nulla, vi chiede: “Ma non mi chiedi niente del mio ultimo grande successo?”.

Bene, se vi è già capitata una o più di queste situazioni, allora avete sicuramente conosciuto un falso umile. Se, invece, non sapete proprio di che cosa stiamo parlando, abbiamo una cattiva notizia per voi: potreste essere proprio voi i veri falsi umili dello zodiaco!

Scopriamo insieme la classifica di oggi!

Pesci: quinto posto

Dolci, gentili, aggraziati, mai fuori posto: i nati sotto il segno dei Pesci ci sembrano veramente umili, vero?

Peccato che, spesso e volentieri, non siano affatto così ma siano… decisamente falsi! I Pesci sono persone che vivono “slegati” dagli altri è sempre su un altro pianeta… almeno finché fa comodo loro!

Non si fanno problemi a fare i falsi modesti: non preoccupatevi per i Pesci, non hanno bisogno di aiuti. La loro autostima è bella alta!

Ariete: quarto posto

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone decisamente umili… per finta! L’Ariete è uno di quei segni che parla sempre di sé in termini dispregiativi, solo che mentre lo fa ne approfitta per raccontarvi tutta la sua vita, morte, miracoli e successi!

L’Ariete, infatti, è un vero falso umile: sa bene che cosa sta facendo e quando ha fatto qualcosa di grande e non si vergogna certo di “mostrarlo“.

Poi, l’Ariete finge sempre e costantemente: sappiamo tutti, però, che sotto le sue moine si nasconde un vero falso umile!

Vergine: terzo posto

I nati sotto il segno della Vergine sanno bene quanto possono essere sinceramente poco umili e falsamente modesti. Dopotutto, infatti, la Vergine è un segno che non risparmia il lavoro duro e si impegna grandemente in tutto quello che fa!

Dall’aspetto che ha la mattina quando esce di casa, alle parole che gli escono di bocca, ai suoi compiti lavorativi, non troverete mai che la Vergine sia fuori posto.

I complimenti, per la Vergine, sono il pane quotidiano: se li aspetta e se li aspetta anche fatti per bene! Cercherà sempre di minimizzare anche se, in realtà, non vede l’ora che gli facciate capire quanto sapete che sono bravi!

Leone: secondo posto

Anche il Leone è un segno che cerca (e spesso ci riesce) di mascherare la sua arroganza fingendosi un umile.

Il Leone non è di certo un segno che ha paura di mostrare i suoi successi o di essere lodato per la sua grandezza; quello che gli piace più di tutto, però, è fingere che siano gli altri a volerlo celebrare, contro la sua volontà!

Il Leone, infatti, è un segno che fatica duramente e che vuole che i suoi risultati siano riconosciuti solo quando può mostrarsi completo.

Durante il percorso, quando bisogna mettersi sotto e lavorare, il Leone dice di detestare come gli altri cerchino di lodarlo… questa, però, è una bella bugia, proprio da segno falso umile!

Il Leone, infatti, è uno di quei segni che non si aspetta altro se non complimenti, ammirazione e lodi sperticate. Non potete assolutamente indovinare mai quale sia il momento migliore per fargli un complimento. Il Leone fingerà sempre di essere un vero umile!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali “falsi umili”

Cari amici nati sotto il segno della Bilancia, è arrivato il momento di confrontarsi, forse, con uno dei vostri difetti peggiori.

Non solo non siete assolutamente umili (il che, ovviamente, non è un crimine) ma siete proprio dei falsi modesti!

La Bilancia, infatti, è un segno che tiene grandemente in considerazione i propri successi ed il proprio duro lavoro.

Niente di male in questo, ovviamente: si tratta di un segno che si impegna molto e che ha una gran fama di successo, spesso arrivando ad usurpare quello che non è suo!

Per la Bilancia, quindi, essere falsi modesti si tratta principalmente di un modus operandi: invece di cercare e chiedere le proprie lodi, i nati sotto il segno della Bilancia fanno finta di niente.

Sotto sotto, però, si aspettano proprio che voi siate a conoscenza delle loro molteplici qualità ed arriverebbero a fare anche delle figure barbine per farvele conoscere!