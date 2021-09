Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Non dovrai fare altro che seguire le istruzioni e poi scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Qual è la tua forma geometrica preferita?

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Ci sono sei forme geometriche diverse: cerchio, triangolo, quadrato, rettangolo, semicerchio e pentagono. Sono soltanto alcune delle forme geometriche più conosciute. Qual è la tua preferita? Qual è la forma geometrica che ha attirato per prima la tua attenzione?

Dovrai semplicemente scegliere una di queste sei opzioni. Lasciati guidare dall’istinto, non pensarci troppo. Soltanto in questo modo il test sarà valido. Fai la tua scelta in pochi secondi, senza andare a sbirciare le soluzioni, in modo tale da rendere il test quanto più preciso è possibile.

In base alla decisione che prenderai, potrai scoprire nuovi aspetti della tua personalità che, forse, nemmeno conoscevi. Non dovrai fare altro che scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test. Scopri qual è il profilo abbinato alla tua selezione e potrai venire a conoscenza di alcuni dettagli misteriosi del tuo carattere.

Le soluzioni del test: hai scelto il cerchio

Il cerchio è costituito da un insieme infinito di punti, i quali distano da un punto dato, detto centro, non più di una distanza fissata detta raggio. Si tratta di una figura convessa. È probabilmente la prima forma geometrica che l’essere umano ha scoperto, sin dall’epoca primitiva. La circonferenza delimita questa figura geometrica.

Se hai scelto proprio questa forma geometrica, vuol dire che sei una persona molto pratica. L’espressione “chiudere il cerchio” ti riguarda in prima persona. Non lasci mai nulla in sospeso. Sei un gran lavoratore, non ti fermi finché non hai portato a termine tutto ciò che avevi previsto di fare. Riesci sempre a raggiungere tutti i tuoi obiettivi più importanti.

Hai scelto il pentagono

Secondo le regole della geometria, il pentagono è un poligono di cinque lati e cinque angoli, congruenti o meno, regolare o irregolare, che può essere concavo o convesso, semplice o complesso. La somma degli angoli interni di un pentagono è di 540°. Nell’immaginario di tutti è una stella a cinque punte.

Se hai scelto proprio questa forma geometrica, vuol dire che sei una persona molto eccentrica. Hai bisogno di stare sempre al centro delle attenzioni di tutti. Senti l’esigenza di avere tutti gli occhi su di te, ti innervosisci se qualcuno ti ruba la scena. Troppo spesso ignori le grida d’aiuto di chi ti sta accanto, per questo non sei considerato un amico affidabile.

Hai scelto il quadrato

Il quadrato, secondo le regole della geometria, è un quadrilatero regolare. Questo significa che i quattro lati e i quattro angoli sono tutti uguali. I quattro angoli sono tutti di 90°, quindi retti. Questa forma geometrica rappresenta un caso particolare di rombo, perché ha tutti e quattro i lati congruenti.

Se hai scelto proprio questa forma geometrica, vuol dire che sei una persona che ama le tradizioni. Sei molto legato agli affetti familiari e difficilmente ti stacchi dalla tua comfort zone. Non sei portato per la scoperta di cose nuove. Sei abitudinario, vai in crisi quando capita di dover cambiare alcuni automatismi della tua vita.

Le soluzioni del test: hai scelto il semicerchio

Secondo le regole della matematica, il semicerchio è una figura geometrica bidimensionale che forma la metà di un cerchio. L’arco che viene a formarsi intorno al centro del cerchio ha l’ampiezza di 180°. I due angoli che si vengono a formare tra la circonferenza e la corda sono angoli retti (vedi figura). La corda coincide peraltro con il diametro.

Se hai scelto proprio questa figura, vuol dire che sei una persona che guarda spesso al futuro. Non ti piace programmare tutto ma fai fatica a goderti il presente. Questo aspetto del tuo carattere è causato da un’ansia che ti accompagna da sempre. Guardi al futuro con grande preoccupazione, tendi a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto.

Hai scelto il triangolo

Il triangolo è un poligono con tre lati e tre angoli. Si tratta dell’unico poligono che non può essere concavo. La somma degli angoli interni di un triangolo è uguale ad un angolo piatto. Questo vuol dire che è di 180°. La somma di due lati deve essere sempre maggiore del terzo lato o la differenza di due lati deve essere sempre minore del terzo lato.

Se hai scelto proprio questa forma geometrica, vuol dire che sei una persona che ama l’avventura. Sei sempre alla ricerca di nuove esperienze. Senti l’esigenza di muoverti. Per questo motivo, è molto difficile che tu riesca a restare troppo a lungo nello stesso posto. La conseguenza è un rapporto superficiale con le altre persone.

Le soluzioni del test: hai scelto il rettangolo

Secondo le regole della geometria, il rettangolo è un quadrilatero che ha tutti gli angoli interni congruenti tra loro. Per questo motivo, i quattro lati sono tutti retti, cioè di 90°. I lati e gli angoli di un rettangolo sono sempre congruenti, il suo centro è equidistante dai suoi vertici e il suo asse di simmetria biseca lati opposti.

Se hai scelto proprio questa forma geometrica, vuol dire che sei una persona molto attenta ai particolari. Sei maniacale, senti l’esigenza di avere sempre il controllo su tutto. Non ti sfugge niente perché sei sospettoso. Questo aspetto del tuo carattere ti impedisce spesso di intraprendere relazioni con le altre persone. Prova a fidarti un po’ di più!

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è la tua forma geometrica preferita? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!