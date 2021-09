È lei la reale più elegante d’Europa: battute Kate e Meghan

Chi è la reale più elegante d’Europa? Qualcuno potrebbe pensare ad una sfida a due tra Kate e Meghan Markle, ma non è andata così: i dettagli

Catherine Middleton e Meghan Markle sono sicuramente le due donne più famose tra tutte le monarchie europee, insieme alla Regina Elisabetta ovviamente. Il rapporto tra le due duchesse non è sempre stato dei migliori, anche se pare che ultimamente sia molto migliorato, anche grazie ad una novità venuta fuori soltanto alcune settimane fa.

L’accordo che Meghan Markle ha firmato con Netflix le permetterà di portare avanti alcuni progetti. Nell’accordo è prevista anche la presenza di suo marito, il Principe Harry d’Inghilterra. I due Duchi di Sussex hanno stabilito la produzione di un documentario che tratterà da vicino le vicende della Royal Family britannica.

Nei prossimi mesi, infatti, una troupe di Netflix volerà in Gran Bretagna per effettuare delle riprese che permetteranno al pubblico di scoprire alcuni dettagli che fino ad oggi nessuno conosceva. La Regina Elisabetta ha dato il benestare e pare che parteciperà in prima persona ad alcuni momenti del documentario.

Questo progetto ha fatto riavvicinare anche Kate e Meghan, negli ultimi anni al centro di numerose polemiche per una presunta rivalità. L’ex attrice statunitense avrebbe invitato la Duchessa di Cambridge a partecipare ad un progetto che sta seguendo in prima persona. Ma le due duchesse condividono anche un primato: sono state superate nella classifica delle Reali più eleganti d’Europa. Vediamo insieme chi le ha battute in questa particolare competizione.

Beatrice Borromeo è la Reale più elegante d’Europa

Beatrice Borromeo ha conquistato il titolo di “Most Stylish Royal”, la Reale più elegante di tutta Europa. È riuscita a battere addirittura Meghan Markle e Kate Middleton in questa curiosa competizione. A stabilirlo è Tatler, un mensile britannico che si occupa soprattutto di cronaca rosa e moda, fondato nel 1901 a Londra.

La rivista inglese ha sottolineato la grande eleganza degli outfit scelti nell’ultimo anno dalla Borromeo, che cura anche i più piccoli particolari quando deve presenziare a delle sortite ufficiali. “La moglie di Pierre Casiraghi ha un buon gusto che non ha eguali nel resto d’Europa e non solo”, sottolinea Tatler.

La Borromeo sarebbe un riferimento per moltissime donne dell’alta borghesia, che da anni provano a copiarne gli atteggiamenti. La sua eleganza è definita di altri tempi, distinta e mai fuori posto. La figlia di Conte Carlo Ferdinando Borromeo partecipa spesso ad eventi di moda, come la Milano Fashion Week.

Ma i suoi abiti hanno attirato le attenzioni di tutti anche in occasione del Ballo della Rosa, che si ripete ogni anno ed è un evento connesso alla Princess Grace Foundation. Sono state smentite, dunque, le previsioni del magazine People, che aveva annunciato la possibile vittoria di Meghan Markle.

Chi è Beatrice Borromeo

Beatrice Borromeo è nata a San Candido, in provincia di Bolzano, il 18 agosto 1985. È figlia di Carlo Ferdinando Borromeo e di Paola Marzotto. Nella sua famiglia ci sono moltissimi industriali illustri del secolo scorso. È laureata in Scienze Giuridiche alla Bocconi ed ha un master in giornalismo e politica internazionale alla Columbia University di New York.

Ha iniziato a sfilare quando era ancora molto giovane, nel 2000, lavorando nel corso degli anni per marchi prestigiosi come Valentino, Chanel, Trussardi, Alberta Ferretti ed Ermanno Scervino. Ma è l’attività di giornalista che l’ha resa celebre, in Italia e non solo, a partire dal 2006, nonostante alcuni rifiuti per dei lavori importanti nel mondo della moda.

Ha lavorato nella trasmissione Annozero, di Michele Santoro fino al 2009, poi ha accettato una collaborazione settimanale con Radio 105 nello stesso anno. Successivamente si è occupata anche di tempi delicati come la ‘ndrangheta. Dal 2015 è sposata con Pierre Casiraghi, l’ultimo figlio della Principessa Carolina di Monaco.

La coppia ha due figli, Stefano Ercole Carlo Casiraghi, nato nel 2017, e Francesco Carlo Albert Casiraghi, nato un anno dopo, nel 2018. Pierre Casiraghi è ottavo nella linea di successione al trono di Monaco. Essendo nata fuori dal matrimonio, Beatrice Borromeo non gode di titoli o trattamenti nobiliari, che solitamente si ottengono alla nascita. La reale più elegante d’Europa, quindi, non ha nemmeno un titolo nobiliare.