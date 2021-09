Dayane Mello su Instagram posta lo shooting con un serpente, incanta i suoi follower con delle foto in cui si mostra suadente e sensuale

L’ex concorrente del Grande Fratello Dayane Mello continua a stupire e ad avere sempre più successo. La modella brasiliana si è fatta conoscere per la sua partecipazione a “Pechino Express” sulla Rai, e soprattutto con l’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”, dove pur non vincendo (a riuscirci è stato Tommaso Zorzi) ha conquistato il cuore del pubblico e le attenzioni dei suoi fan, che ormai sono diventati tantissimi.

Durante il reality, la Mello è stata coinvolta in varie vicende sentimentali più o meno verosimili, ma soprattutto ha vissuto la tragedia della morte del fratello minore, avvenuta in Brasile per un incidente stradale proprio mentre il Grande Fratello andava in onda. Purtroppo, per la modella la sfortuna non si è esaurita, visto che poche settimane fa ha perso anche la madre. Dayane si consola con l’amore della sua piccola Sofia, che la rende una mamma molto apprezzata e stimata.

Dayane Mello lascia i suoi fan a bocca aperta

Chiaramente Dayane Mello deve anche guardare al suo lavoro, nonostante i momenti difficili. Per questo spesso regala alcuni set fotografici davvero mozzafiato. Uno di questi la ritrae “vestita” soltanto con un serpente, ed è stato l’ultimo in ordine di tempo ad apparire su Instagram. Nell’ultimo shooting fotografico realizzato, Dayane si mostra con un boa bianco intorno al collo. E’ il suo unico “vestito”, a quanto pare, e l’immagine desta fascino selvaggio e suggestione.

Una foto che ha lasciato a bocca aperta i suoi tantissimi follower (poco più di un milione) e che ha ricevuto una vera e propria ondata di “like” e commenti. Uno splendido scatto che immortala la selvaggia bellezza della modella brasiliana. Mello ha aggiunto alla foto una didascalia con una frase di Pablo Neruda: “O homem gostaria de ser peixe ou pássaro, a serpente gostaria de ter asas” che vuol dire “L’uomo vorrebbe essere pesce o uccello, il serpente vorrebbe avere le ali, il cane è un leone confuso… Ma il gatto vuole essere solo gatto, e ogni gatto è un gatto puro gatto Dai baffi al culo”.