Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena: il ritorno del tronista più amato

Uomini e Donne è pronto a segnare l’ennesimo colpo di scena in questa nuova edizione. Ritorna l’ex protagonista più amato!

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani soltanto da qualche giorno, ma quest’edizione sembra promettere davvero bene. Tant’è che è pronta a segnare l’ennesimo colpo di scena. Il motivo?

Uno dei protagonisti più amati del programma potrebbe far presto ritorno negli studi Elios di Roma. In quanto in una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha dichiarato che la sua storia d’amore con quella che era la sua compagna da molti anni ormai è giunta al capolinea.

Di chi stiamo parlando? Se vi dicessimo che si tratta del Gabbiano, che cosa ne pensereste? Ovviamente stiamo parlando di Giorgio Manetti, l’ex fidanzato di Gemma Galgani. Il cavaliere, che ha da poco debuttato con un cortometraggio in inglese, è di nuovo tornato single ed ha confidato di essere interessate ad una delle dame del Trono Over e spoiler non si tratta della sua ex fidanzata. Ormai l’interesse per lei è completamente giunto al capolinea e non c’è alcuna possibilità di ritorno.

Giorgio Manetti torna a Uomini e Donne? Lui torna single ed è pazzo di Lei

Giorgio Manetti ha annunciato di essere tornato single. La sua storia d’amore, nonostante durasse da diverso tempo, purtroppo è giunta al capolinea e lei non è riuscita ad essere la compagna della sua vita. Niente paura, però, perché l’ex fidanzato di Gemma Galgani sembrerebbe aver messo gli occhi su un’altra protagonista del Trono Over di Uomini e Donne.

Di chi stiamo parlando? Dell’acerrima nemica di Gemma e no, non parliamo dell’irriverente opinionista Tina Cipollari ma di qualcuno che ha debuttato sul piccolo schermo degli italiani da recente. Ovvero di Isabella Ricci, la dama che ha subito catturato il cuore del pubblico del piccolo schermo. Tanto da far ingelosire la dama di Torino.

“Vorrei invitarla fuori a cena” ha ammesso senza troppi giri di parole. “Non mi annoierei mai. Ha tutta la mia ammirazione” ha subito aggiunto. “Ha un grande charme ed è inutile che si rifaccia il seno o altro perché non ne ha bisogno“ ha dichiarato, lanciando una chiara frecciata alla sua ex fidanzata, che ha deciso di rifarsi il seno a 71 anni.

“Lei non vive nell’adolescenza ma accetta gli anni che ha e questo la rende estremamente affascinante“ ha poi concluso, tessendo le lodi di Isabella Ricci, ma al tempo stesso colpendo ancora una volta l’indiscussa protagonista del dating show di Maria De Filippi.

Giorgio Manetti torna a Uomini e Donne, pronto a corteggiare Isabella Ricci? Il pubblico della rete non chiede altro.