Ballando con le stelle 2021: in pista arriva la star del pomeriggio di Raiuno

Ballando con le stelle: un volto noto di Raiuno nel cast, Milly lo annuncia in diretta. La Carlucci è intervenuta a Oggi è un altro giorno

A Ballando con le Stelle arriva un altro concorrente di prestigio. L’annuncio è arrivato direttamente dalla conduttrice, Milly Carlucci, e quindi si può ritenere più che ufficiale. A un mese dall’inizio della nuova edizione del “talent-vip”, si va a completare il cast della popolare trasmissione.

Non manca molto all’elenco ufficiale dei partecipanti, ma intanto si aggiunge un altro tassello. La Carlucci ha partecipato al programma di Rai 1 “Oggi è un altro giorno”, condotto da Serena Bortone. In studio c’era Giuliana De Sio, la nota attrice che qualche anno fa ha partecipato proprio a “Ballando con le Stelle”. Questo è stato lo spunto per parlare della prossima edizione, con la Carlucci che ha dato l’annuncio di un nuovo ingresso nel programma. Ma il personaggio ha a che fare direttamente proprio con “Oggi è un altro giorno”.

Ballando con le Stelle: Milly Carlucci “cattura” in diretta un nuovo concorrente!

Appena Milly lo ha accennato, la regia è andata immediatamente a cercare Memo Remigi, che come sempre era seduto dietro al suo pianoforte. “Cara Serena – ha detto Milly Carlucci – ti chiedo il permesso di portarlo da noi. Spero che non sei gelosa”. Ed ecco la rivelazione: il simpatico cantante sarà nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. “E’ un’esperienza molo bella che farò con piacere – ha detto Remigi – avendo ormai la mia età spero di poter diventare il “portabandiera” di tutti i miei coetanei”, ha spiegato l’artista.

Invece, la Bortone ha scherzato così: “Cara Milly, la tua richiesta è per me un ordine, non posso che obbedire”. Il cast di Ballando con le Stelle va così completandosi: con Memo Remigi ci saranno Morgan e Federico Fashion Style (non ancora ufficiali) mentre certa è la partecipazione del campione olimpico Marcell Jacobs “una tantum” come ballerino per una notte.