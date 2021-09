Ballando con le stelle 2021, arriva l’addio più doloroso

Ballando con le stelle, arriva l’addio più doloroso: l’annuncio a poche settimane dalla nuova edizione sconvolge i fans del programma.

Ballando con le stelle 2021 tornerà in onda il 16 ottobre. Milly Carlucci tornerà su Raiuno con una nuova edizione ricca di personaggi interessanti. Contemporaneamente, però, la conduttrice deve fare i conti con l’addio di un maestro storico di Ballando. Dopo Raimondo Todaro, infatti, anche un altro maestro, presente in tutte le edizioni e amatissimo dal pubblico, ha annunciato l’addio al programma.

Sono tanti i maestri di ballo che, nel corso delle varie edizioni, hanno trasformato i vari concorrenti in ballerini. Tra i maestri più amati del passato che hanno poi lasciato la trasmissione spiccano Natalia Titova e Samanta Togni. Oggi, ad annunciare l’addio alla trasmissione è un altro maestro storico.

Ballando con le stelle: un maestro storico annuncia l’addio

Dopo Raimondo Todaro che ha deciso di abbandonare il programma di Milly Carlucci per tuffarsi in una nuova avventura, un altro maestro storico ha annunciato l’addio. Stiamo parlando di Simone Di Pasquale che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, ha annunciato che l’edizione 2021 sarà la sua ultima edizione.

“Alla mia età non mi sento più a mio agio a esibirmi ballando su un palcoscenico. Ne ho parlato con Milly Carlucci e lei è d’accordo con me”, ha spiegato Simone a Nuovo Tv.

“Non so ancora cosa farà in futuro ma l’unico punto fermo è che voglio continuare a lavorare con lei, per manifestarle la mia gratitudine. Devo a Milly il mio successo”, ha aggiunto ancora il maestro di ballo che potrebbe tornare a lavorare nel programma Il cantante mascherato dove, nella scorsa edizione, ha ricoperto il ruolo di investigatore insieme a Sara Di Vaira. Dopo l’addio a Ballando, dunque, Simone Di Pasquale si tufferà in nuove avventure televisive?

“Mi piacerebbe continuare a fare l’investigatore, come ho fatto nella scorsa edizione, perché mi sono divertito davvero tanto a osservare i vari indizi per tentare di scoprire insieme al pubblico l’identità di cantanti misteriosi”, ha concluso.