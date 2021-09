Grande Fratello Vip 2021, gesto choc nella notte: accusa pesantissima

Al Grande Fratello Vip non mancano le polemiche. Il gesto choc del vippone di Signorini ha indignato il web che ne chiede la squalifica.

Il Grande Fratello Vip è iniziato da soltanto qualche giorno, ma i vipponi scelti da Alfonso Signorini per questa sesta edizione sono belli carichi e non mancano di certo le prime polemiche. Alcune sono piuttosto leggere, altre invece, se dovessero trovare reali conferme, sono piuttosto gravi. Considerato anche che il programma è seguito da un pubblico di giovanissimi e il rischio di diventare un cattivo esempio da emulare è piuttosto alto.

Al centro della polemica, ancora una volta, c’è finito Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta e padre dell’attrice Guenda Goria. Il giornalista, durante questi giorni, sembrerebbe aver allungato le mani su una concorrente e il popolo del web chiede già a gran voce che venga squalificato dal programma, ma analizziamo insieme che cos’è successo in queste ore nella casa più spiata d’Italia.

Amedeo Goria rischia la squalifica al Grande Fratello Vip? Web indignato

Ogni concorrente del GF Vip non ha disposizione un letto singolo in cui dormire, fatta eccezione per alcune signore della tv. Per questo motivo devono dormire in coppie. Questo probabilmente è dettato per una questione di spazio, ma forse forse c’entrano anche le dinamiche del programma facendo nascere, spesso è successo, la voglia di conoscersi meglio.

Amedeo Goria, che aveva già scandalizzato il popolo della rete, divide il letto con la showgirl Ainett Stephens, l’ex gatta nera di Enrico Papi a Il Mercante in fiera. Quest’ultima ha avuto una conversazione con Francesca Cipriani che ha fatto infuriare e non poco gli utenti della rete. Ecco per quale motivo.

Francesca Cipriani ha chiesto alla sua compagna di viaggio se Amedeo, nel cuore della notte, avesse allungato le mani su di lei. Ainett Stephens non ha risposto, facendo intuire che qualcosa ci sarebbe stato da parte del giornalista. Tant’è che non appena lui le sta per avvicinarsi, lei preferisce alzarsi ed andare via.

Gli utenti della rete, nel vedere trasmessa questa scena durante la diretta del GF Vip hanno provato un forte senso di indignazione ed hanno chiesto l’immediata squalifica alla produzione. Certo, per amore della verità, bisogna dire che anche un’altra fetta di pubblico ha difeso il giornalista, affermando che si tratta soltanto della versione di lei e che bisogna sempre sentire le due campane prima di tratte conclusioni.

Amedeo Goria rischia la squalifica al Grande Fratello Vip? Almeno per il momento la produzione non si è sbilanciata in tal proposito, ma per saperne di più non ci resta che attendere la diretta di venerdì sera.