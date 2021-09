Va dal medico per ben 12 volte a causa di forti dolori al petto: “È solo ansia”. Ma era un tumore, muore a 19 anni ex cantante di X Factor

Una tragedia nel mondo di X Factor, uno dei talent più famosi al mondo che presto tornerà anche in Italia con la nuove edizione. Un terribile lutto si affaccia sul popolare programma, che piange la morte di un ex concorrente dell’edizione inglese di soli 19 anni.

Il ragazzo si è sentito più volte male ed è andato in ospedale per dei fastidiosi dolori al petto. Ogni volta i medici gli hanno detto che non era nulla e lo hanno rimandato a casa, parlandogli di sintomi d’ansia. Il consiglio che gli hanno dato era di rivolgersi a uno psichiatra. Il ragazzo ha partecipato all’edizione inglese del talent. Quando ha avuto l’ennesimo malessere è stato portato d’urgenza in ospedale. Finalmente i medici gli hanno fatto la giusta diagnosi.

Ex stella di X Factor muore a soli 19 anni: la causa è terribile

Il ragazzo aveva una massa tumorale sul collo: ormai, però, erano passati 15 mesi dall’inizio dei sintomi e la malattia si era aggravata. Il linfoma di Hodgkin era diventato aggressivo, arrivando a pesare quasi 2 chili all’interno del torace. Il ragazzo, purtroppo, è morto dopo appena una settimana.

Il fratello di Christopher ha denunciato che il ritardo nella diagnosi, molto probabilmente, è costato la vita all’ex cantante. “C’era una grande possibilità che potesse essere salvato – ha spiegato – se solo i medici avessero diagnosticato il cancro appena sono comparsi i sintomi. Eppure mio fratello era subito andato in ospedale, ma i dottori hanno parlato soltanto di una crisi di ansia”.