Manuel Bortuzzo, verità struggente sui tatuaggi: racconto da brividi al GF Vip

Manuel Bortuzzo ha deciso di venire allo scoperto e di raccontare tutta la verità, da brividi, sui suoi tatuaggi al Grande Fratello Vip.

Manuel Bortuzzo è uno dei protagonisti della sesta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Il giovane concorrente ha subito colpito il pubblico del piccolo schermo a causa della sua difficile storia e per come ha trovato la forza di reagire.

Manuel, infatti, era noto già prima di entrare nella casa più spiata d’Italia per essere un ottimo nuotatore. Un giorno però la sua vita è drasticamente cambiata. In quanto mentre era intento a comprare le sigarette, qualcuno gli ha sparato senza motivo.

Il giovane atleta ha rischiato grosso ed è riuscito a salvarsi soltanto per 12 millimetri, se la pallottola lo avesse colpito poco più in la per lui sarebbe stato la fine.

Manuel da quel momento però ha iniziato una vera e propria lotta ed è stato costretto a sottoporsi a numerose operazioni che gli hanno sì salvato la vita, ma purtroppo ha perso l’uso delle gambe.

Al Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo ha raccontato che da quel momento in poi ha deciso di modificare ancora una volta il suo corpo, scegliendo di decorarlo con numerosi tatuaggi.

Grande Fratello Vip: Manuel Bortuzzo racconta la verità dietro i suoi tatuaggi

Manuel Bortuzzo ha confidato ai suoi compagni di viaggio al Grande Fratello Vip che prima dell’incidente il suo corpo non aveva nemmeno alcun tatuaggio, ma che ha iniziato a farli subito dopo e che ora, nonostante ne siano un bel po’, ha ancora intenzione di continuare con questo lavoro.

Il giovane atleta ha raccontato l’esperienza dell’incidente che lo ha visto protagonista, confidando loro che era convinto che certe cose potessero accadere soltanto nei film, aggiungendo anche che non appena si è accorto di essere stato colpito ha subito scritto alla sua ragazza convinto che sarebbe morto a breve, ricordandole quanto sia forte l’amore che prova per lei.

Manuel ha anche ribadito che da certe cose non ci si riprende in fretta e non è tutto facile come invece può sembrare all’esterno, quando lo vedono con il sorriso stampato sul volto.

“È giusto che la gente capisca che non tutto è immediato, uno deve metabolizzare e deve avere i suoi tempi per fare le cose” ha spiegato. “Più gli altri ti dicono che devi fare le cose più non le fai. La storia era bella, sarei potuto andare adesso a Tokyo, vincere le Paralimpiadi” ha ammesso. “Non lo volevo fare. Adesso, da solo, sono tornato in acqua e probabilmente farò Parigi 2024” ha poi concluso.

Manuel Bortuzzo al GF Vip ha raccontato parte della sua storia, colpendo non solo il pubblico del piccolo schermo ma anche tutti i suoi compagni di viaggio che sono rimasti profondamente colpiti dalla sua forza.