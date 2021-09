Scoppia la coppia più amata di Amici? Lei risponde così al gossip

La coppia più amata di Amici è davvero in crisi? Dopo tanti giorni di rumors e chiacchiere è arrivata la decisa risposta di lei

Ancora pochi giorni e le porte della scuola di Amici apriranno di nuovo. A 20 anni dalla prima edizione ancora una volta Maria De Filippi, accompagnata da professori e giudici, sarà chiamata a scegliere i nuovi ragazzi che prenderanno parte alla competizione con il sogno di arrivare in finale e magari diventare protagonisti nel mondo dello spettacolo.

Così è stato, ad esempio, per i due vincitori dell’ultima edizione. Giulia Stabile e Sangiovanni hanno già trovato la strada del successo, uno pubblicando i suoi singoli che sono stati in vetta alle classifiche per tutto il 2021, l’altra passando dall’altra parte della barricata ed entrando in pianta stabile nel programma della De Filippi.

Sangiovanni e Giulia, oltre che due bravissimi artisti, sono anche fidanzati. I due si sono conosciuti nella scuola ed in breve tempo sono diventata la coppia più amata di Amici. Negli ultimi giorni però continuano a rincorrersi con insistenza le voci di una loro rottura.

LEGGI ANCHE: Clamoroso ritorno di fiamma per gli ex Amici: gli indizi cancellano i dubbi

Giulia e Sangiovanni, la coppia più amata di Amici si è davvero lasciata? La risposta di lei è eloquente

Tutto è partito, come spesso avviene negli ultimi anni, dai social network. Sangiovanni infatti aveva annunciato che non avrebbe più condiviso dei momenti privati sui suoi profili ufficiali e qualche ora dopo Amedeo Venza aveva lanciato la bomba sulla probabile rottura con Giulia.

Sangiovanni in realtà ha spiegato ai suoi followers di aver fatto questa scelta proprio per tirarsi fuori dalle vicende di gossip e far sì che i fans si concentrassero solo sulle doti artistiche di entrambi.

Giulia però non ce l’ha fatta a rimanere in silenzio dopo le continue illazioni sul loro rapporto in crisi e così su Twitter ha scritto un messaggio eloquente: “Smettetela di inventare cose inutili, per favore. Sangio mi ha sempre supportata e viceversa”.

La ballerina ha fatto notare, o meglio ha ricordato, ai suoi followers che tutto ciò che viene postato sui social è soltanto una minima parte della sua vita: “Vi ricordo che esistono le chat private e non solo le storie di Instagram”.

LEGGI ANCHE: Giulia Stabile e Sangiovanni, cosa li ha uniti davvero: spunta la verità solo ora

La smentita consentirà finalmente ai due di essere lasciati in pace dal gossip? Indipendentemente da questo, Giulia è già pronta per la sua nuova avventura come protagonista del corpo di ballo di Amici. La prima puntata è già stata registrata e secondo le ultime indiscrezioni la Stabile ha omaggiato Michele Merlo con una toccante coreografia sulle note del brano Aquiloni.