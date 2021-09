Grande Fratello Vip 2021: primo abbandono? “Non mi sento a mio agio”

C’è il primo abbandono al Grande Fratello Vip 2021? Dopo poco meno di una settimana, un concorrente si arrende: “Non mi sento a mio agio”.

Primo abbandono al Grande Fratello Vip 2021? Poche ore dopo la seconda puntata, un concorrente ha espresso dubbi sulla voglia di continuare l’avventura nella casa più spiata d’Italia. Durante una chiacchierata con gli altri concorrenti, infatti, un vippone non ha nascosto la nostalgia per la sua vita.

Scongiurata il pericolo di una squalifica chiesta dal web per alcune dichiarazioni di Katia Ricciarelli, il Grande Fratello Vip che tornerà in onda lunedì 20 settembre con la terza puntata, si ritrova a dover fare i conti con l’inquietudine di un vippone che comincia a sentirsi in “gabbia”.

Grande Fratello Vip 2021: Tommaso Eletti abbandona la casa?

Il concorrente che comincia ad avere dubbi sulla permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2021 è Tommaso Eletti. L’ex protagonista di Temptation Island, infatti, ha ammesso di non sentirsi a proprio agio nella casa. Una sensazione che non è causata dal rapporto con gli altri inquilini, ma dalla mancanza della vita a cui è abituato.

“Qua dentro non mi sento a mio agio, non mi sento a mio agio nello stare chiuso dentro un posto. Qualcuno si sente sicuramente più a suo agio di me, quindi.. Io qua non mi sento a mio agio. Ma non con le persone, eh. Non mi sento a mio agio nello stare dentro una casa. Io non sto mai a casa, sto sempre a giro”, ha detto Tommaso rome riporta Biccy.

Per il momento, tuttavia, l’abbandono da parte di Tommaso non c’è stato. La sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip, tuttavia, potrebbe finire davvero presto. L’ex Temptation Island, infatti, è al televoto con Francesca Cipriani. Il pubblico lo eliminerà? Lo scopriremo lunedì 20 settembre durante la terza puntata del reality.