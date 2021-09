Imbarazzo al Grande Fratello Vip: Sophie Codegoni lo fa in diretta

By

Al Grande Fratello Vip, la nuova concorrente Sophie Codegoni ha scelto di farlo diretta facendo calare un certo imbarazzo.

Al Grande Fratello Vip questa sera sono entrati i concorrenti che non sono riusciti a fare il loro ingresso durante il debutto di lunedì scorso. Tra questi c’è stata Sophie Codegoni, nota al pubblico del piccolo schermo degli italiani per aver preso parte alla scorsa stagione di Uomini e Donne in veste di troniste.

Sophie, durante il suo video di presentazione, senza troppi mezzi termini, ha ammesso di provare un certo interesse nei confronti dell’attore Alex Belli. La moglie di quest’ultimo non ha affatto reagito bene, lasciandosi andare ad un lungo sfogo sui social in cui attaccava la Cadegoni, ribadendo che non ha il minimo rispetto nei confronti di un matrimonio.

Lei però non ci sta e non appena Alfonso Signorini le ha dato la possibilità di poter replicare, lei non le ha affatto mandare a dire.

Sophie Codegoni ha messo alle strette Alex Belli, rivelando uno scomodo retroscena che lui ha subito smentito.

LEGGI ANCHE –> Manila Nazzaro, toccante ricordo al Grande Fratello Vip: parole da brividi

Sophie Codegoni mette alle strette Alex Belli al Grande Fratello Vip

Sophie Codegoni è stata criticata da Delia Duran, moglie di Alex Belli, per aver esternato un certo interesse nei confronti di suo marito. Questa sera, però, Alfonso Signorini le ha dato l’occasione di poter replicare e lei non le ha di certo mandate a dire.

L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver ricevuto una dura accusa, ha fatto notare che la sua non nient’altro che una battuta e che dovrebbe essere lui, nel caso, a scacciarla essendo coinvolto in un matrimonio, non solo.

LEGGI ANCHE –> GF Vip, Signorini non perdona: il gesto in diretta gela i concorrenti

Sophie ha gelato Alex Belli al GF Vip, affermando che Delia, che tanto decanta la fedeltà del matrimonio, è stata la prima ad avere una storia con lui quando era impegnato. L’attore ha subito smentito e la Codegoni ha ritratto, affermando allora di aver letto male i vari gossip sul loro matrimonio, ma lei faceva riferimento alle dichiarazioni di Mila Suarez, ex di lui, che durante la sua partecipazione al Grande Fratello di Barbara d’Urso ha dichiarato di aver scoperto di essere stata tradita da Belli con la Duran mentre lei era in ospedale a rifarsi il seno.

Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip darà sicuramente grandi soddisfazioni durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia perché nonostante la giovane età non ha alcuna voglia di farsi mettere i piedi in testa da nessuno, ma qualcosa ci suggerisce che potrebbe non mancare un confronto diretto con Delia Duran.