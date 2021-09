Sophie Codegoni, chi è: età, altezza, Uomini e Donne e una dura accusa

Sophie Codegoni è l’ex tronista di Uomini e Donne che, dopo una dura accusa, è pronta a varcare la famosa soglia rossa del GF Vip.

Sophie Codegoni è nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte all’ultima stagione di Uomini e Donne. Dopo la fine di quell’esperienza, e una massiccia presenza nel mondo della cronaca rosa, l’ex protagonista del Trono Classico di Maria De Filippi è pronta a varcare la famosa soglia rossa. Ma sei sicuro di conoscere tutto su di lei? Ci sono dure accuse di cui, forse, non sei a conoscenza.

Chi è Sophie Codegoni del Grande Fratello Vip?

Sophie Codegoni è nata nel 2000 e tra pochi mesi compirà 21 anni. E’ alta 171 cm ed è nata a Riccione. I suoi genitori, purtroppo, non stanno più insieme, ma nonostante ciò lei ha un ottimo rapporto con entrambi. Il padre, tra l’altro, è stato anche protagonista della cronaca rosa.

Stefano, questo è il suo nome, è il proprietario di uno dei locali più famosi in Corso Como ed è impegnato con Man Lo, ex concorrente del Grande Fratello di Alessia Marcuzzi. Sua madre, invece, si chiama Valeria ed è di Varese, città in cui va ogni volta che passa del tempo con lei.

Sophie ha un fratello più piccolo, ha 8 anni, che lei considera quasi come un figlio ed un’inaspettata passione per il pattinaggio, dove ha partecipato anche a numerose gare.

Sophie a Uomini e Donne

Sophie è passata alla storia di Uomini e Donne per essere una delle tronisti più giovani che si sono mai presentate negli studi Elios di Roma. Tra l’altro, alla sua presentazione, non è di certo spiccato la collaborazione con Chiara Ferragni, che l’ha scelta come modella per alcuni suoi showcase.

Il suo percorso non è stato tutto rose e fiori, ma alla fine scelse di uscire dal programma con Matteo Ranieri. La loro storia d’amore, purtroppo, è terminata poco dopo la fine del programma e i due non sembrerebbero essere rimasti in buoni rapporti.

Questa sera Sophie Codegoni entrerà nel cast del GF Vip e ne vedremo davvero delle belle. Durante il corso della sua presentazione ha ammesso di avere una cotta per Alex Belli e senza troppi giri di parole ha confidato che per lei non è un problema che sia sposato, ma deve essere lui a rispettare sua moglie e non gli altri, facendo scattare la furiosa reazione di Delia Duran.

Non solo, prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, Sophie ha definito il suo ex una brutta persona e che durante il suo percorso racconterà tutto quello che il pubblico non ha avuto modo di vedere durante il corso di Uomini e Donne. Per caso parlerà anche del suo presunto flirt con Fabrizio Corona, visto che lui l’aveva presentata alle forze dell’ordine come la sua compagna? Staremo a vedere.