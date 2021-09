Crollo al Grande Fratello Vip: lacrime amare per la gieffina

Al Grande Fratello Vip la concorrente di Alfonso Signorini non è riuscita a trattenere le lacrime. Ecco che cosa è successo nella Casa.

Il Grande Fratello Vip è iniziato soltanto da qualche giorno, ma per alcuni vipponi scelti da Alfonso Signorini sembra quasi che nella Casa più spiata d’Italia sia passata un’eternità. Tant’è che oltre alle prime polemiche, che in fin dei conti servono anche a creare nuove dinamiche all’interno del reality show stesso, sono avvenuti i primi crolli.

A cedere, nonostante abbia già provato in passato quest’esperienza, ha proprio esordito in questo contesto televisivo, è stata Francesca Cipriani. L’esplosiva showgirl nelle scorse ore ha avuto un vero e proprio crollo e la cosa peggiore sembrerebbe essere che nessuno dei suoi compagni di viaggio si sia accorto di nulla. In quanto quando è accaduto, lei si trovava completamente da sola in camera.

Francesca Cipriani ha avuto un crollo al Grande Fratello Vip, lasciandosi andare a lacrime amare appena sveglia.

Francesca Cipriani crolla al Grande Fratello Vip: risveglio tra le lacrime

Francesca Cipriani non ha iniziato nel migliore dei modi questa giornata. La concorrente di Alfonso Signorini si è svegliata dopo gli altri concorrenti e al suo risveglio era completamente sola nella camera da letto adibita dal GF Vip.

La showgirl, non appena sveglia, ha iniziato a piangere senza sosta e dopo essersi sistemata i capelli, facendosi due codine, ha subito messo degli occhiali da soli. Molto probabilmente per non farsi riprendere dalle telecamere dalle telecamere di canale 5. Ma che cosa è successo che ha scatenato in lei questo crollo emotivo durante le prime ore della sua giornata?

Francesca, molto probabilmente perché in quel momento si trovava da sola con se stessa, non ha rivelato il motivo per cui è crollata. In quanto nessuno dei suoi compagni di viaggio, visto che in quel preciso istante non si trovavano al suo fianco, è a conoscenza di quanto accaduto.

Le telecamere del GF Vip hanno ripreso tutto e non si esclude che gli autori le abbiano chiesto di poter raggiungere il confessionale al fine di raccontare loro il tripudio di emozioni che sta provando in questo momento e che l’ha spinta a crollare dopo pochi giorni dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip, molto probabilmente, è pronta a mostrare un lato inedito della sua personalità. Quello più fragile e delicato, che spesso ha messo da parte per mostrare al pubblico soltanto il suo lato divertente e spensierato. Staremo a vedere quali sorprese ci regalerà.