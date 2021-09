Grande Fratello Vip bollente: palpatine e grattini spinti, la casa s’incendia

Il Grande Fratello Vip diventa bollente: nella notte sono avvenute palpatine e grattini spinti. Che cosa sta succedendo nella Casa?

Il Grande Fratello Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani, con la sesta edizione, soltanto da qualche giorno ma le dinamiche tra i suoi protagonisti sono iniziate a scoppiare fin da subito. Un inizio con il botto che sicuramente non lascerà annoiare i telespettatori.

Fin da subito, infatti, un concorrente si è subito distinto dagli altri. In positivo o in negativo? Giudicate voi, come si è soliti dire: ai posteri l’ardua sentenza. Ma secondo recenti confessioni di una vippona di Alfonso Signorini, ci sarebbero state palpatine e grattini spinti nel cuore della notte. Lei ha confidato tutto ad una sua compagna di viaggio e quest’ultima, ovviamente, ha sparso la voce anche con gli altri concorrenti ed ognuno di loro si è fatto una precisa di quanto sta accadendo.

La casa del Grande Fratello Vip diventa bollente, ma vediamo insieme che cosa sta accadendo in queste ore.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 2021: la casa diventa bollente nella notte

Protagonisti della vicenda, che ha indignato e non poco gli utenti della rete, sono Amedeo Goria e Ainett Stephens. Quest’ultimo, come ha raccontato la Gatta nera de Il Mercante in fiera, avrebbe allungato le mani durante la notte. La sua confessione, come facilmente immaginabile, ha fatto il giro della casa del GF Vip e non sono mancati gli schieramenti.

Katia Ricciarelli, nelle scorse ore, ha ammesso senza troppi giri di parole che se un episodio del genere dovesse capitare a lei, non si farebbe troppi problemi a mollare qualche ceffone. Raffaella Fico e Jessica delle 3 principesse hanno però fatto un’osservazione su quanto accaduto.

Secondo le due concorrenti ad Ainett non dispiacerebbero affatto le attenzioni del giornalista. In quanto oltre a parlarne con gli altri abitanti della casa non avrebbe fatto nulla per impedire questo contatto diretto. “Per dormirci ancora insieme, evidentemente non le dispiace“ ha osservato la modella partenopea, affermando che se queste attenzioni fossero così indesiderate, la notte seguente non avrebbe dormito di nuovo in compagnia di Amedeo Goria ma avrebbe chiesto di fare un cambio di posto letto.

L’episodio che vedere coinvolti il giornalista e la showgirl ha diviso non solo gli abitanti della casa più spiata d’Italia, ma anche il pubblico della rete. Gli utenti della rete, di fronte a tali scene, sono rimasti profondamente indignati ed hanno chiesto a gran voce la squalifica immediata.

Sicuramente, nonostante le anticipazioni del Grande Fratello Vip almeno per il momento non ne facciano alcun riferimento, Alfonso Signorini durante il corso della diretta non potrà fare a meno di trattare la questione che tanto sta al cuore del pubblico.