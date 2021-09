Quarto figlio per la coppia vip in sei anni di matrimonio: l’entusiasmo dei fan

Coppia vip allarga la famiglia con un nuovo arrivato: quarto figlio in sei anni di matrimonio! Retroscena inediti per la famiglia più social di tutte.

La coppia vip sa decisamente come fare impazzire i propri fan. Ogni volta che danno un annuncio è quello di una gravidanza! Questa volta però fanno sognare il loro pubblico rivelando dei dettagli segreti per nulla scontati.

La coppia in questione non è mai passata inosservata, il motivo? Sono pieni d’amore! Diversi sono i vip che noti al grande pubblico hanno fatto e continuano a far sognare i telespettatori più fedeli, ma questi due sanno il fatto loro.

Non sono gli unici però. C’è un’altra coppia che con un divertente siparietto conquista tutti, uscendo soprattutto dallo stato di anonimato e riservatezza che fino ad allora aveva contraddistinto il loro amore vissuto in pieno segreto. Dalla prima foto sulle riviste però tutto è cambiato.

I veri protagonisti di oggi però sono i genitori quater che hanno già dato con il primo, secondo e terzo bebè, ma che adesso sono pronti anche per il quarto!

Coppia vip entusiasma i fan per l’arrivo del quarto figlio

La televisione spesso mette in scena degli spettacoli emozionanti grazie alle storie dei suoi protagonisti. I programmi sono galeotti per le relazioni, ma non tutte hanno il lieto fine. Nello specifico, una coppia vip si rompe e lui lancia dure accuse, situazione totalmente inaspettata e sconvolgente conoscendo i due personaggi. Mai si sarebbe pensato a queste parole di veleno. Non tutti però si lasciano, come nel caso dei genitori!

Si tratta di Mariano Divaio e Eleonora Brunacci! Il 27 settembre 2015 si sono sposati e per sei anni fino ad ora non si sono mai lasciati, anzi si tengono stretti sempre più! Il duo ormai è difficile definirlo una semplice coppia, perché presto saranno in cinque! La foto in questione è postata da Mariano nel proprio profilo Instagram, associando la divertente frase: “If I think that soon we will be +1!”

Scherzando con la frase: “Se penso che presto saremo con uno in più!”, informa i fan dell’arrivo del quarto bebè, suggerendo allo stesso tempo un altro dettaglio inedito. Ogni figlio ha il doppio nome, uno italiano e uno inglese, infatti si chiamano: Nathan Leone, Leonardo Liam e Filiberto Noah.

La frase potrebbe essere l’indizio che accenna alla continuazione della tradizione!