“Ho detto no a Sanremo”: Amadeus ha ricevuto un clamoroso rifiuto proprio da lei

Amadeus, dopo mesi di dubbio, è stato riconfermato per il terzo anno di fila come conduttore del Festival di Sanremo.

Quest’anno l’evento di svolgerà dall’1 al 5 febbraio e come sempre verrà svolto all’interno del teatro Ariston.

Amadeus è una forza della natura: è riuscito a portare a casa degli ascolti molto alti e soprattutto sta rinnovando gli stili musicali e i cantanti rendendoli più giovanili.

Il conduttore, però, si occupa anche di invitare ospiti durante la settimana del Festival e una star Mediaset ha detto di no alla sua proposta.

Vediamo di chi si tratta

Silvia Toffanin ha detto di no a Amadeus. La motivazione lascia senza parole

Silvia Toffanin sta per ripartire questo weekend con Verissimo. Il programma ha una grande novità per quest’anno: andrà in onda il sabato e la domenica pomeriggio e dovrà affrontare i grandi del weekend.

Silvia è una ragazza acqua e sapone, sincera e amabile, ma quando è alla ricerca di qualche gossip non la manda certo a dire.

Durante l’intervista fatta da Giuseppe Candela per Il fatto quotidiano, la Toffanin ha rilasciato tante dichiarazioni rispetto a varie tematiche; una tra queste riguarda proprio il Festiva di Sanremo. Ma partiamo dall’inizio.

Silvia ha dichiarato di voler rimanere nella comfort zone di Verissimo e ciò la ha portata a dire dei no.

”Io non ho l’ambizione di fare prime time o varietà, mi piace fare il mio programma. Posso metterci del mio, è nelle mie corde” spiega la giovane conduttrice.

”Preferisco fare una cosa che mi piace e concentrarmi su quello” rivela Silvia e aggiunge: “Mai dire mai, potrebbe essere ma già lo vivo come fosse un prime time. Non vivo la distinzione, per me è una fascia importante e mi impegno tanto. Non ho queste ambizioni, non penso di essere adatta ad altro”.

Silvia Toffanin ama il suo lavoro, ma deve anche occuparsi dei suoi figli. Vuole dare a loro tutto il suo amore e il suo impegno giornaliero.

Tra i vari no detti nella sua carriera, troviamo anche quello detto ad Amadeus per co-condurre al suo fianco il Festival di Sanremo.

Ci pensa Giuseppe Candela a farle rivelare il motivo del clamoroso rifiuto.

”Se mi era stata offerta la co-conduzione? È vero, mi ha fatto piacere ma in quella occasione ho preferito dire di no” confessa Silvia.

Tanti personaggi televisivi hanno come obbiettivo Sanremo, ma Silvia non lo vive come uno dei suoi successi.

“Non ho l’ambizione di essere in video a tutti i costi, mi piace fare le cose dove posso portare un valore aggiunto, esserci per esserci non fa per me” racconta la Toffanin.

La conduttrice conclude poi l’intervista riconfermando il suo amore fedele per la Mediaset: “Mediaset è casa, sono nata e cresciuta qui. È il posto migliore per me”.

Anche in questa occasione, Silvia Toffanin si è dimostrata dolce e sincera.

Amadeus sa come è fatta la conduttrice, ma ha comunque voluto provarci con il rischio di un no. Sperava che potesse cambiare idea, ma la regina di Verissimo ha altre ambizioni, come quello di fare la brava mamma.