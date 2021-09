Belen Rodríguez, ufficiale: accade tutto due mesi dopo il parto

By

Belen Rodríguez è uno dei nomi maggiormente menzionati nello showbiz degli ultimi anni. Spontaneità e allegria sono tratti peculiari della showgirl, specialmente dopo l’ultimo evento.

Belen Rodríguez è l’argentina più seguita, al centro di gossip e ricercata dai fan, sia che si tratti di social che canali tv. La bellissima conduttrice di recente ha avuto poco tempo per sé stessa, ma questa volta ha deciso di fare a modo suo.

Belen Rodríguez è una star del mondo della tv. Anni e anni di gavetta le sono serviti per riuscire a raggiungere i risultati di oggi. Ha iniziato come modella, per il suo evidente fascino, ma la bella argentina aspirava anche ad altro.

Ha conosciuto il sistema televisivo italiano, scoprendone i pro e i contro, ma Belen, incominciando da zero, ha trovato la sua strada!

Anche in amore ha fatto tanta strada, e per quanto riguarda la sua relazione ci sono stati altri gossip. Uno di questi è l’ultimo dettaglio su loro due svelato da Spinalbese, ma le novità per la showgirl non finiscono qui.

In particolare, è l’ultimo evento che ha vissuto che ha portato una boccata d’aria fresca e delle novità per lei e per i suoi amati fan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Belen Rodríguez, Luna Marì ruba la scena alla mamma: nuovo look per la baby

Belen Rodríguez svela tutto a due mesi dal parto

La showgirl argentina più amata di sempre, torna con delle pazzesche novità. Diciamo che l’ultimo periodo è stato ricco di emozioni per la Rodríguez, belle e brutte. Una vicenda che l’ha toccata profondamente riguarda delle parole, il rimprovero di Santiago le ha fatto molto male. Oltre ciò però ci sono dei ritorni che le fanno tornare il sorriso: a due mesi dal parto, torna in tv! Ecco dove:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Belen Rodríguez, splendida forma dopo il parto, ma una parte del corpo resta misteriosa

E’ ufficiale: Belen è ospite a Verissimo! La showgirl sarà presente con tutta la sua spontaneità e allegria all’appuntamento di sabato 18 settembre su Canale 5 in compagnia della conduttrice Silvia Toffanin. Il motivo? Farà un’intervista!

Decide di prendersi dello spazio per sé stessa, appunto riprendendo il suo personaggio tv. A due mesi dal parto ricompare sul grande schermo. Il periodo di pausa preso dal lavoro è stato necessario per rigenerarsi, godersi i primi momenti con la bambina e per organizzare al meglio i progetti futuri.

In attesa della sua ospitata a Verissimo, restiamo aggiornati per le prossime news.