Belen e Antonino, emerge il dettaglio: Spinalbese svela tutto

Antonino Spinalbese sta vivendo un momento delicato dal punto di vista fisico: Belen e il suo compagno svelano tutto sui social

Periodo complicato dal punto di vista fisico sia per Belen che per il suo compagno Antonino Spinalbese. I due sono diventati genitori circa un paio di mesi fa, proprio nel momento in cui la Nazionale Italiana si è laureata Campione d’Europa, ma successivamente alla gioia della nascita di Luna Marì le difficoltà non sono mancate.

In particolare l’hair stylist è dimagrito tantissimo. In questo ultimo periodo Antonino ha perso ben 6 chili rispetto al suo peso forma ed il motivo è stato svelato ai followers del compagno della sudamericana direttamente su Instagram.

Antonino Spinalbese e il suo problema fisico: 6 chili in meno dopo l’infortunio

“Dopo aver incrinato due costole, un mese dopo -6 kg”, ha dichiarato Antonino su Instagram spiegando ai suoi fan il motivo del repentino dimagrimento. Il fidanzato di Belen si è fatto male durante un allenamento troppo intenso ed è stato costretto a stare fermo per circa 30 giorni.

Ovviamente la lontananza dall’allenamento quotidiano gli ha fatto perdere parecchia massa muscolare. Ora il peggio è alle spalle e Antonino ha spiegato ai suoi followers che a breve potrà tornare in palestra e farsi seguire dal suo personal trainer: l’obiettivo dichiarato è quello di riprendere almeno 10 chili.

Nel frattempo l’hair stylist continua a postare continuamente foto e storie in compagnia della piccola Luna Marì. Il ragazzo ha preso seriamente la paternità e passa continuamente il tempo insieme alla sua primogenita.

Questo anche perchè Belen ha ripreso da qualche giorno a lavorare: sono iniziate infatti le registrazioni dello show Mediaset “Tu si que vales” in cui la sudamericana è protagonista. Anche per lei, a causa della gravidanza, il rientro al lavoro non è stato dei più semplici e ha accusato un malore.

Intanto si rincorrono le voci di un imminente matrimonio tra i due. Belen ha svelato che Antonino le ha chiesto la mano in più di un’occasione, ma prima la showgirl dovrà rompere legalmente con il suo ex Stefano De Martino.