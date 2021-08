Antonino Spinalbese, la figlia Luna con la sua stessa passione

Antonino Spinalbese si coccola sua figlia Luna Marì e si mostra su Instagram in un momento intimo in cui condivide con lei una passione

E’ passato ormai più di un mese da quando Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sono diventati genitori. Proprio a cavallo tra la vittoria della Copa America dell’Argentina e quella dell’Italia agli Europei è nata Luna Marì, la primogenita del nuovo compagno della showgirl che invece aveva già avuto un figlio, Santiago, dal ballerino Stefano De Martino.

Da quel momento la loro vita è cambiata. Non che prima non fossero sempre insieme, ma dal giorno in cui è nata Luna i tre sono più uniti che mai. Belen e Antonino hanno festeggiato nel migliore dei modi un anno di amore ed in questi giorni stanno passando le loro vacanze ad Albarella, portando con loro la piccola Luna.

Sempre attenti ad aggiornare i fan sui loro profili social, i due piccioncini spesso si mostrano insieme alla piccolina regalando momenti teneri e romantici ai followers.

Antonino Spinalbese tenerissimo: la sua passione insieme a Luna al tramonto

E così le loro stories e i loro profili sono pieni di foto e video in cui si mostrano felici ed innamorati. La coppia, inoltre, sembra davvero saperci fare con Luna: Belen ha già avuto esperienza con Santiago, mentre Antonino sembra proprio avere un talento naturale.

L’hair stylist, da bravo papà, ha già iniziato a condividere le sue passioni insieme a Luna Marì. E così, davanti ad un tramonto da sogno, mentre la fa addormentare e se la coccola, ecco che Antonino comincia a intonare la canzone di Vasco Rossi “Ogni volta”.

Il video è di una tenerezza incredibile e gli è valso l’appellativo di “papà perfetto”, anche se ovviamente a pensarla così sono soprattutto coloro che, come Antonino, sono dei fan sfegatati di Vasco. Riuscirà il compagno di Belen a trasmettere la sua passione a Luna? Secondo noi sì.