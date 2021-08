La nipote di nonno Libero ha stravolto la sua vita: l’attrice di un Medico in Famiglia ha una sorpresa per i suoi fan

Un medico in famiglia è la soap opera che vede come protagonisti iniziali un medico vedovo e i suoi tre figli nonché componenti della famiglia Martini.

Con il susseguirsi delle stagioni, la famiglia si è allargata e volti noti del piccolo schermo hanno preso parte del racconto.

Dopo 10 stagioni, la soap opera decide di chiudere i battenti, ma tanti telespettatori ricordano ancora le vicende avvenute in casa Martini.

Tuttora molti fan di Un Medico in Famiglia ricordano la loro infanzia con piacere seguendo gli attori sui profili social.

Leggi anche –> Lino Banfi nel cast di Serena Bortone: il commento di Maurizio Costanzo è pungente

Proprio poche ora fa arriva una bellissima notizia: la nipote di nonno Libero, interpretato da Lino Banfi, decide di stravolgere la sua vita e si mostra contenta e bellissima sulla sua pagina Instagram.

Scopriamo insieme il motivo di cotanta felicità

Domiziana Giovinazzo, interprete di Elena in Un medico in famiglia, decide di cambiare la sua vita

Domiziana Giovinazzo è la piccola Elena Martini di Un medico in famiglia, figlia di Lele Martini e sorella gemella di Bobo Martini.

Molti ricorderanno della sua storia d’amore con Riccardo Alemanni che nella fiction interpretava Tommy. Sia nella serie che nella vita reale, i due sono stati insieme per ben due anni nonostante la giovane età: lei appena sedicenne e lui di 20 anni.

Finita la storia d’amore, Domiziana decide di terminare anche la sua storia all’interno di Un medico in famiglia. Conosce così il suo attuale compagno Angelo.

Leggi anche –> Un posto al sole anticipazioni: paura per la star, durissima aggressione

La storia tra i due va tutt’ora a gonfie vele: sono giovani e innamoratissimi tanto da decidere di stravolgere la propria vita.

Proprio poche ore fa arriva la sorpresa per i fan: Angelo e Domiziana si sono sposati il 27 agosto.

E’ stato uno stupore per tutti, nessuno lo sapeva tranne i pochi invitati all’evento, ma Domiziana è fatta così. La ormai non più piccola Elena Martini, il marzo scorso ha dato alla luce un bambino col suo attuale compagno e sposo. E’ sempre stata convinta di voler fare la mamma e ha aggiornato i suoi fan solo quando la gravidanza era già in uno stadio avanzato.

Così anche per il giorno del matrimonio, Domiziana ha voluto sorprendere i fan. Il suo rito scaramantico ha funzionato e tutto è andato per il meglio: cerimonia, lancio del riso, festa fino a tarda notte, taglio della torta sullo sfondo di fuochi d’artificio, insomma è stato tutto perfetto.

Leggi anche –> Rai, cambia tutto nel programma più amato: clamorosa decisione

L’ex attrice di Un medico in famiglia ha deciso di indossare un vestito molto sexy per l’evento: un corpetto di pizzo le abbracciava il seno e lo scollo abbastanza profondo ha subito meravigliato tutti. Angelo, invece, ha puntato tutto su un completo totalmente scuro ma molto elegante.

Lei giovanissima di soli 21 anni è super innamorata di Angelo. E’ proprio lui che ha chiesto la mano all’attrice tramite un bigliettino con scritto “Mi vuoi sposare?” e due caselle da barrare in base alla risposta sì o no.

Subito dopo la risposta di Domiziana, l’ormai sposo ha deciso di tatuarsi quel foglietto sulla sua pelle.

Per i fan di Un medico in famiglia è una bellissima sorpresa: Elena, nonché Domiziana, è sempre stata netta nelle sue decisioni e ci ha sempre creduto. Angelo è l’uomo giusto per lei e lo vuole custodire stretto lontano da occhi indiscreti.