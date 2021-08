Ultimi giorni di vacanza per la famosa attrice che ha regalato ai fan una foto da urlo in bikini: fisico statuario come 35 anni fa

L’estate sta finendo e tra poco la maggior parte degli italiani tornerà alla vita quotidiana, ma c’è chi per scelta o per necessità ha deciso di godersi le vacanze proprio nell’ultima settimana di agosto.

Spesso infatti si preferisce attendere gli ultimi giorni dell’estate per rilassarsi evitando il caos di ferragosto e magari approfittando delle temperature leggermente più miti. Una scelta condivisa anche da alcuni vip del mondo dello spettacolo come ad esempio Sabrina Ferilli che, proprio nelle ultime ore, ha postato varie foto delle sue ferie.

Prima di riprendere la sua vita divisa tra set e programmi televisivi, l’attrice si è concessa una vacanza nella Costiera Amalfitana, con tanto di visita a Ischia e Capri. La protagonista di “Svegliati amore mio” ha fatto impazzire i fan con alcune foto in bikini veramente da urlo.

- Advertisement -

LEGGI ANCHE: SABRINA FERILLI E LA SUA MANCATA MATERNITÀ: “NON ESISTONO FIGLI DI SERIE A E SERIE B”

Sabrina Ferilli, l’attrice in bikini fa impazzire i fan: a 57 anni è ancora stupenda!

La Ferilli è una habitué della Costiera Amalfitana e anche quest’anno, a bordo di una barca, si è rilassata in quell’angolo di paradiso. La donna, nonostante i 57 anni di età, è ancora una bomba sexy e le sue ultime foto postate su Instagram stanno lì a dimostrarlo.

Capelli al vento, decolletè da urlo e una bellezza mediterranea che continua ad essere il suo marchio di fabbrica. “Ultimi soli, ma mai da soli”, la didascalia che correda il suo scatto in barca, a dimostrazione del fatto che in questi giorni di vacanza ha avuto modo di trascorrere del tempo insieme ad altre persone (per esempio in una sua recente storia è stata immortalata a Positano con i Ferragnez).

LEGGI ANCHE: CRISTINA D’AVENA, BOMBA SEXY IN BIKINI: SEMPLICEMENTE FAVOLOSA!

Il post, ovviamente, ha riscosso tantissimi like e tra i commenti si può leggere: “Sei di una bellezza disarmante” oppure “Ischia si sta infuocando”. Tra i suoi followers c’è anche chi le ha chiesto quando la rivedremo in tv e Sabrina ha risposto: “Presto”.