Arriva come un fulmine a ciel sereno l’annuncio dell’ex cavaliere di Uomini e Donne che non lascia dubbi: la loro storia è finita

Colpo di scena per una delle coppie più amate dei dating e dei reality show che improvvisamente, senza apparentemente alcun motivo, si è detta addio. Una situazione non nuova per il pubblico, ormai abituato a scoprire tramite i social tutte le novità riguardanti le coppie che si sono formate all’interno di uno studio televisivo, ma in questo caso la situazione ha colto tutti di sorpresa.

Stiamo parlando della relazione tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo che, secondo quanto scritto dall’ex cavaliere di Uomini e Donne, si sono lasciati. Una separazione arrivata improvvisamente e che ha gettato i fan nello sconforto, visto che poche ore prima dell’annuncio Ursula aveva condiviso su Instagram alcuni post romantici dedicati al compagno.

I due si erano conosciuti nel programma di Maria De Filippi nel 2019 e la loro unione sembrava davvero molto forte, tanto che durante la loro convivenza è nata anche la loro figlia Bianca. Ora invece dovranno affrontare il calvario della separazione.

LEGGI ANCHE: Rifiutata dal tronista, l’ex Uomini e Donne ritrova l’amore con lui

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, scoppia la coppia di Uomini e Donne: il post di lui è inequivocabile

Poche ore fa, infatti, Sossio ha pubblicato un post su Instagram in cui compare la scritta “Game Over” su uno sfondo nero. La didascalia che accompagna la foto è eloquente.

“Mi dispiace deludere tutte quelle persone che hanno sognato e si sono emozionate per la nostra storia d’amore nata sotto i riflettori di Uomini e Donne; mi dispiace per tutte quelle persone che hanno creduto in noi come coppia e che ci hanno elogiato e si sono complimentate per il nostro essere e per la nostra splendida bambina Bianca, ma purtroppo devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali. La nostra storia è arrivata al capolinea prego chiunque di rispettare questo difficile momento e di desistere dal cercare altre motivazioni diverse da quelle dichiarate”.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena: il ritorno del tronista più amato

Un colpo di scena davvero inaspettato, tanto che in un primo momento molti fan hanno pensato ad uno scherzo architettato dalla coppia. Invece l’addio è davvero ufficiale, anche se ancora non si conoscono i reali motivi. E pensare che entrambi erano riusciti a superare “illesi” anche le dure prove e le tentazioni di “Temptation Island Vip”.