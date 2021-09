Mediaset cambia ancora: colpa di Uomini e Donne e GF Vip, fans furiosi

Mediaset stravolge di nuovo i propri programmi: rivoluzione tv. La colpa? Dei due fortunati programmi di Canale 5, provvedimento per niente gradito ai fan.

Mediaset è nel pallone. Tra le scelte televisive e quelle più specifiche di produzione, è chiaro che non si può accontentare tutti. Il problema però si pone dal momento in cui i maggiori scontenti della situazione sono proprio quella grossa fetta di pubblico conquistato dalla fortunata soap. Dettagli inediti spiegano il perché

Mediaset è in fase di cambiamenti, alcuni di questi sono stati di portata rivoluzionaria. Riuscire ad intrattenere mantenendo uno share elevato di ascolti, è molto difficile. La tv indipendente però ci prova, e i risultati a volte sono positivi altre no.

In seguito alle ultime conquiste che si sono rivelate due veri colpacci, la rete ha acquisito sempre più successi che non fanno minimamente pensare a delle ricadute. Forse però i risultati non saranno quelli sperati.

Grande Fratello Vip e Uomini e Donne sono le punte di diamante della rete perché sono i programmi che fioccano guadagni, ma proprio questi due influenzano delle importanti scelte. Il pubblico è sconvolto.

Mediaset fa infuriare i fan: scelta drastica sconvolge

La rete più seguita ed apprezzata di sempre è vittima di un pesantissimo scivolone, un errore creato dalla stessa a causa di una scelta indesiderata per il pubblico a casa. In seguito al violento ed amaro sfogo del conduttore storico di Mediaset, le cattive notizie non cessano di essere divulgate. Cosa è successo? La soap più seguita, è stata cancellata! Si tratta di Brave and Beautiful, la serie turca che aveva sbancato non andrà più in onda! Il motivo? Incredibile.

Brave and Beautiful è una serie turca di spessore internazionale andata in onda quest’estate. Erede di DayDreamer, la serie è stata un successo senza precedenti, perché i fan si sono appassionati alla storia d’amore tra Cesur Alemdaroğlu, interpretato da Kıvanç Tatlıtuğ, e Sühan Korludağ, interpretata da Tuba Büyüküstün.

La soap è stata interrotta fino a data da destinarsi, perché non è inserita nel palinsesto televisivo. Il motivo? Scelte di produzione. Occorre far spazio a format in arrivo, come il Day time di Amici, cioè l’appuntamento pomeridiano, e già GF Vip e U&D prendono troppo spazio televisivo.

Così tanto da non lasciarne alla fortunata serie che era seguita da tantissimi, soprattutto perché mancano solo 46 puntate da 40 minuti per la fine della serie. Insomma, “dove maggiore c’è minore cessa”, ma essendo Mediaset un’azienda, il cliente non ha sempre ragione?

In questo caso il pubblico avrebbe la ragione dalla sua parte per rivedere la serie preferita!