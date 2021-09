Ex Uomini e Donne mamma tris: l’annuncio che spiazza i fan

L’ex tronista di Uomini e Donne si dà da fare: ha recentemente annunciato su Instagram di essere in attesa del terzo figlio

Una bella notizia per un’ex tronista di Uomini e Donne, che ha lasciato un buon ricordo nel pubblico di Canale 5. Per chi non la ricorda, nel programma fece la corte a Jonathan Giannotti, ma lui la sbolognò per scegliere Laura Addis.

Lei non si arrese, e diventando poi tronista a sua volta scelse il corteggiatore Mario Felice. Le cose tra i due sono andate meglio del previsto, visto che il fidanzamento divenne reale. I due ebbero una relazione durata qualche anno.

L’ex tronista non si è arresa e ha continuato a cercare l’amore, trovandolo nell’imprenditore napoletano Luca Licia. Lui, a quanto pare, è davvero l’amore della sua vita. Dopo il matrimonio, infatti, è arrivata la prima figlia: Annachiara. Ma, inaspettatamente, qualcosa tra i due si ruppe dopo la nascita della piccola e si è registrato un periodo di separazione.

L’ex tronista di Uomini e Donne e l’annuncio inaspettato su Instagram

Nulla di grave, anzi. I due sono tornati insieme e hanno celebrato la ritrovata sintonia con la seconda figlia, la piccola Olimpia. Ma non finisce qui, visto che è di poche ore fa l’annuncio di una terza gravidanza. Al momento non si conoscono dettagli, ma lei è Ramona Amodeo e con questa notizia ha fatto felici tutti i suoi followers. Si aspettano novità, ma intanto vale la pena vedere il simpaticissimo video che lei ha postato su Instagram.

Un filmato semplice ma ben costruito, nel quale con molta dolcezza la famigliola annuncia il nuovo arrivo. Si può ammirare la bellezza delle due bambine dell’ex tronista e la felicità sua e del papà per il terzo figlio in arrivo. A questo punto anche la redazione di Instanews condivide la gioia per questo annuncio facendo i migliori auguri a questa bella famigliola.