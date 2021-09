Da X Factor ad Amici: nella scuola di Maria De Filippi arriva Lei!

Da X Factor ad Amici: è questo il percorso che ha scelto di fare una delle allieve della nuova classe della scuola di Maria De Filippi.

Da X Factor ad Amici. E’ questo il percorso che avrebbe scelto di fare un’ex concorrente del talent show di Sky di cui è stata un’indiscussa protagonista. Non essendo riuscita a trovare totalmente la propria strada, la cantante avrebbe deciso di tuffarsi in una nuova avventura partecipando ad Amici 21. La notizia, per ora, non è stata ancora confermata e per ora si tratta di semplici indiscrezioni.

La nuova classe di Amici 21 è stata formata nel corso della registrazione del 15 settembre. Stando a quello che riporta Fanpage, su Twitter, sotto l’hashtag #AmiciSpoiler è spuntato un nome noto agli appassionati dei talent show.

Roshelle ad Amici 21? Sul web spunta il nome dell’ex concorrente di X Factor

Tra gli allievi della scuola di Amici 21 ci sarà Luca D’Alessio, il figlio di Gigi D’Alessio come anticipato dall’informatissima pagina Amici News. Secondo quanto riporta Fanpage, inoltre, su Twitter, tra i vari spoiler relativi alla registrazione della prima puntata, è spuntato il nome di Roshelle, ex concorrente di X Factor.

Secondo gli spoiler di Twitter, Roshelle, concorrente di X Factor nel 2016 con la squadra di Fedez. Roshelle il cui vero nome è Rossella Discolo è stata accostata al talent show di Maria De Filippi ma, per ora, sembrano rumors non confermati.

Pare confermata, invece, la presenza di Raimondo Todaro come nuovo professore di ballo, insieme a Veronica Peparini e Alessandra Celentano, dopo il suo addio a Ballando con le stelle.

Per scoprire, dunque, i nomi di tutti gli allievi cantanti e ballerini che i professori hanno scelto per la nuova edizione di Amici non ci resta che aspettare domenica 19 settembre, giorno in cui Amici andrà in onda, eccezionalmente, alle 14 su canale 5.