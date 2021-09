Amici 21, anticipazioni bomba: tra gli allievi il figlio del cantante più amato

By

Amici 21, anticipazioni bomba: nella nuova classe della scuola di Maria De Filippi c’è il figlio di uno dei cantanti più amati.

La scuola di Amici 21 aprirà i battenti domenica 19 settembre quando, alle 14 su canale 5, andrà in onda la prima puntata. La registrazione, però, è avvenuta oggi e la pagina Amici News ha pubblicato le anticipazioni svelando gli ospiti, i professori e, soprattutto, i nomi degli allievi.

Tra i cantanti di Amici 21 il pubblico riconoscerà anche il figlio di uno dei cantautori italiani più amati dal pubblico. Con la passione per la musica ereditata dal padre, il figlio vip ha conquistato la fiducia degli insegnanti.

Amici 21 anticipazioni, gli allievi della nuova classe: spunta il figlio vip

Maria De Filippi ha dato ufficialmente il via alla nuova edizione di Amici. I professori di Amici 21 saranno Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini per il canto mentre i professori di ballo saranno Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro, giunto alla corte della De Filippi dopo l’addio a Ballando con le stelle che tornerà in onda dal 16 ottobre con la stella di Raiuno tra i concorrenti.

Come nelle precedenti edizioni, la prima puntata di Amici 21 è stata dedicata alla scelta degli allievi. Liner, Libe, Flaza, Alex e Nicol sono allievi ufficiali. Nella scuola di Amici, inoltre, è stato anche ammesso Luca D’Alessio, il figlio di Gigi D’Alessio, nato dal matrimonio del cantautore napoletano con Carmela Barbato da cui ha avuto altri due figli, Alessio e Ilaria.

Classe 2003, Luca D’Alessio ha la passione per la musica e, nel 2017, ha partecipato al singolo Orizzonte de Il Mago. Desideroso di trovare il proprio posto nel mondo della musica, Luca ha partecipato ai casting di Amici e, dalle anticipazioni pubblicate dalla pagina Amici News, pare sia riuscito a conquistare uno dei banchi che dovrebbero essere 17. Per vedere, dunque, la formazione della nuova classe del talent show di canale 5 non ci resta che aspettare domenica 19 settembre.