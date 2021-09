Damiano David sconvolge: il selfie davanti allo specchio infiamma il web

Damiano David sconvolge i fans con un selfie davanti allo specchio: il frontman dei Maneskin infiamma il web mostrandosi così!

Damiano David regala ai fans un selfie davanti allo specchio. Il frontman dei Maneskin, da qualche giorno rientrato a Roma dopo aver partecipato con la band al Nova Rock Festival in Austria, in attesa di risalire sul palco il prossimo 25 settembre quando i Maneskin si esibiranno a Londra, insieme ad artisti come Duran Duran e Kylie Minogue per “Global Citizen Live”, ha condiviso tra le storie di Instagram un selfie che ha infiammato i social.

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo e all’Eurovision, i Maneskin stanno ottenendo un successo mondiale. Seguiti da milioni di fans, sui social, pubblicano soprattutto foto inerenti al loro lavoro. Tra le storie di Instagram, però, condividono anche momenti della vita quotidiana ed è ciò che ha fatto Damiano con l’ultimo selfie.

Damiano David: tatuaggi e occhiali da vista nel selfie davanti allo specchio

Davanti allo specchio della propria casa, Damiano David scatta un selfie sfoggiando i tatuaggi e il petto nudo. Nella foto che ha regalato ai fans, inoltre, indossa anche gli occhiali da vista menlllllltre i capelli sono corsi e disordinati come è solito portarli da qualche settimana.

LEGGI ANCHE—>Victoria De Angelis: le crepe nel passato della bassista dei Maneskin

Su Twitter, la foto di Damiano è stata pubblicata da tantissimi fans dei Maneskin, sia italiani che stranieri che hanno ringraziato il frontman della band romana per il regallo. Con gli occhiali da vista, Damiano ha mostrato un lato intellettuale che ai fans piace tanto.

LEGGI ANCHE—>Maneskin, Damiano salva la vita a Victoria davanti a tutti. Tragedia sfiorata – IL VIDEO

Il look di Damiano, dunque, piace sempre. Il frotmand dei Maneskin conquista consensi sia con i capelli lunghi che sfoggiava fino a settembre 2020, sia con un taglio medio come quello che aveva sia a Sanremo che all’Eurovision sia con un taglio corto che sfoggia da pochi mesi. Sia con il look che con le canzoni, Damiano, esattamente come gli amici Victoria, Ethan e Thomas, continua a conquistare il cuore del pubblico.