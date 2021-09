Stefano De Martino, il ritorno sui social infiamma il web

Stefano De Martino è uno showman di grande talento, completo e di carattere, è tornato dai suoi fan. Questa volta li ha fatti proprio impazzire.

Stefano De Martino entra in scena con delle novità che i suoi fedelissimi fan mai si sarebbero aspettati. Settembre è portatore di novità e con lui ad essere sempre più protagonisti del mondo dello spettacolo sono proprio i vip più in voga. Lo showman ne sa un più del diavolo!

Stefano De Martino un nome e una garanzia di bravura e professionalità. Noto personaggio televisivo degli ultimi tempi, ha scalato la vetta del successo raggiungendo grandi risultati, soprattutto non restando confinato nell’etichetta di “bravo ballerino”. Proprio perché è bravo si, ma aspira a diventare qualcosa di più, ha esteso il suo campo d’azione nella conduzione, nella quale si è anche cimentato nel canto.

La recente e amarissima confessione fatta ha sconvolto non poco i fan. Diciamo che spesso è al centro di gossip, specialmente per quanto riguarda le sue relazioni amorose. Ex marito di Belen Rodríguez, dopo una separazione ed un ritorno acclamato dai fan della coppia, i due sono ancora separati. Lei si è innamorata di nuovo, per lui c’è tempo.

Lo scoop di oggi lo riguarda, infatti è nel suo ritorno che sono celati dei retroscena interessanti sulla sua carriera e nuove avventure.

Stefano De Martino ritorna sui sociale e travolge tutti

De Martino è diventato un professionista nel mondo dello spettacolo televisivo italiano. Chissà se si può dire lo stesso in amore, c’è qualcuno nel suo cuore? Dal talent di Amici di Maria De Filippi è cresciuto come presentatore a fianco di Fatima Trotta nel programma di successo Made in Sud, ma le novità non finiscono qui. Perché Stefano decide di tornare con uno scatto imperdibile, eccolo:

Posta la foto in abito all’ultima moda targato Gutteridge 1878! Su Instagram in descrizione si legge che il marchio è storico perché vanta oltre 140 anni di storia. Si tratta di una firma anglo-napoletana che incarna la tradizione sartoriale e artigianale.

Insomma, un tocco di classe per De Martino che attivo soltanto con le stories, dopo tanto tempo ritorna a postare delle foto nel profilo allietando i followers!