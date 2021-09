Scopriamo subito se sei uno dei segni zodiacali che sbagliano sempre: la classifica di oggi dell’oroscopo ci svelerà le prime cinque posizioni!

Ehi, non prendertela con noi ma con le stelle ed i pianeti se pensi di non essere in questa classifica ma finisci per scoprire di essere in prima posizione!

Quello che vogliamo scoprire oggi, infatti, è se fai parte di quella categoria di persone che proprio non riesce mai ad azzeccarne una.

Non si tratta solo di scegliere il giusto Gratta e Vinci dal tabaccaio ma anche di prendere puntualmente la decisione sbagliata oppure di fare sempre una brutta figura quando rispondi velocemente ad una domanda di cultura generale.

La classifica di oggi ci svelerà tutti i segni che proprio non riescono mai a fare la cosa giusta: non è che sei tra loro?

I segni zodiacali che sbagliano sempre: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Non c’è molto da fare: se nella vita non fai altro che prendere decisioni sbagliate o sbagliare in quello che dici ne sarai pur consapevole, no?

Oggi vogliamo mostrarti una classifica dell’oroscopo decisamente particolare: quella dei segni zodiacali che sbagliano sempre, qualsiasi cosa facciano!

Ovviamente non vogliamo di certo dire che tu sia un ignorante o non sappia quello che fai. Per ognuno dei segni in classifica, infatti, abbiamo anche individuato qual è il motivo per il quale, spesso e volentieri, ci si ritrova dalla parte del torto.

L’importante, però, è sapere se ti trovi o no nelle prime cinque posizioni della classifica dell’oroscopo di oggi!

Dai, non abbatterti.

A tutti, ma proprio a tutti, capita di sbagliare almeno una volta nella vita: se ti trovi in questa classifica vuol dire che, quantomeno, tu sei costante!

Sagittario: quinto posto

Fiduciosi, gentili, aperti e disponibili: i nati sotto il segno del Sagittario prendono quasi sistematicamente la decisione sbagliata a causa del loro carattere!

Il Sagittario, infatti, si fida molto degli altri e finisce spesso per non dare retta alla propria intuizione o decide di non prendere decisioni scomode.

Il risultato? Il Sagittario si trova spesso e volentieri dalla parte del torto: impossibile, per lui, trovare il coraggio di prendere decisioni giuste!

Gemelli: quarto posto

Anche i nati sotto il segno dei Gemelli finiscono nella nostra classifica dei segni che sbagliano sempre.

Non si tratta certo di voler per forza cercare di metterli in imbarazzo ma dobbiamo essere onesti a riguardo: i Gemelli faticano veramente a prendere delle buone decisioni!

La loro voglia di fare tutto, avere risultati immediatamente, l’impossibilità di confrontarsi con gli altri o di attendere di migliorare, portano i Gemelli a prendere decisioni di fretta.

E la fretta, lo sappiamo tutti, non è una buona consigliera! Ecco perché i Gemelli prendono sempre decisioni sbagliate: nella fretta di “fuggire” dalla situazione precedente, si buttano a capofitto in una nuova!

Bilancia: terzo posto

Anche i nati sotto il segno della Bilancia non riescono veramente a prendere mai una decisione giusta. Ma come mai?

Questo è un segno conosciuto per la sua capacità di adattarsi agli altri e per la sua intelligenza vorace: perché si trovano in questa classifica?

Spesso e volentieri, la Bilancia, è un segno che finisce per avere “troppa confidenza” nella sua proverbiale furbizia e finisce per prendere decisioni sbagliate.

A forza di credere che gli altri siano più sciocchi di lui, la Bilancia si infila spesso in situazioni scottanti dalle quali non esce troppo bene. Insomma: troppa ed eccessiva confidenza porta la Bilancia a sbagliare… quasi sempre!

Pesci: secondo posto

Perseguitati dalla sfortuna ma anche incapaci di prendere una decisione concreta al momento giusto, i Pesci si trovano al secondo posto della nostra classifica dei segni zodiacali di oggi.

Di certo, infatti, i Pesci finiscono per prendere decisioni sempre poco lungimiranti soprattutto in amore.

Questo è un segno che fatica ad imporsi e lascia che siano gli altri a prendere decisioni per loro.

Di certo non capita spesso che gli altri decidano per il loro bene: ecco che, quindi, i Pesci si ritrovano veramente in difficoltà!

Spesso e volentieri, infatti, i Pesci sono “vittime” delle decisioni altrui ma la situazione può sempre peggiorare!

A forza di lasciare che siano gli altri a decidere al posto loro, i Pesci finiscono spesso per non saper prendere decisioni da soli.

La ricetta migliore per… beh, il disastro!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che sbagliano sempre

Cari amici del Leone, non arrabbiatevi subito come vostro solito!

Sappiamo benissimo che il fatto di essere al primo posto nella classifica dei segni che sbagliano sempre vi fa letteralmente infuriare ma diciamoci la verità: cosa non vi fa infuriare?

Il Leone è un segno che sbaglia sempre a causa proprio del suo temperamento focoso.

Chi è nato sotto questo segno, infatti, non è assolutamente più sciocco o meno capace degli altri, anzi!

Purtroppo per il Leone, però, il suo carattere è spesso influenzato da due caratteristiche che ha ben accentuate: la sua cieca lealtà e la sua tendenza ad infiammarsi.

La rabbia cieca che spesso e volentieri lo pervade, rende il Leone veramente supponente e capace di porsi di fronte ai problemi con arroganza.

Il risultato? Quasi sempre, di fronte ad una decisione importante, il Leone finirà per sbagliare!

Allo stesso modo anche la loro lealtà li porta spesso a prendere decisioni poco consapevoli: farebbero di tutto per gli amici ma spesso, i poveri Leone, non ricevono lo stesso trattamento!